В 2022 году в Великобритании пройдет «фестиваль Брекзита»

Идея провести такое мероприятие появилась еще у Терезы Мэй

В 2022 году в Великобритании состоится масштабный фестиваль, посвященный британской культуре, пишет The Guardian. Официальные лица называют его Festival UK 2022, однако в народе прижилось другое название – «фестиваль Брекзита». Именно так его охарактеризовал лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Идея провести подобное мероприятие впервые возникла еще в 2018 году при Терезе Мэй. Его главная цель – раскрыть творческий потенциал британцев и сплотить общество.

Правительство Бориса Джонсона поддержало идею проведения праздника, пообещав выделить £120 млн.

23 марта организаторы объявили, что в фестивале будут участвовать десять команд, которые уже представили свои проекты. Например, архитектурная команда Assemble, ставшая лауреатом премии Тернера в 2015 году, обещает организовать иммерсивную выставку о человеческом разуме.

Несмотря на то, что правительство всеми силами старается уйти от привязки к «Брекзиту», критики по-прежнему считают предстоящий фестиваль политически ангажированным. Некоторые считают неразумным тратить такие большие деньги в пандемию коронавируса.