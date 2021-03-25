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Где в Лондоне можно полюбоваться цветением сакуры?

Где в Лондоне можно полюбоваться цветением сакуры?
Фото:123rf.com

Рассказываем, где можно сделать самые красивые фотографии

Весна уже вовсю вступила в свои права и радует жителей Лондона буйством красок – в садах и парках британской столицы расцвела сакура. Сроки начала цветения варьируются в зависимости от сорта вишни; в среднем оно длится около двух недель, однако некоторые деревья радуют прохожих до самого мая.

Устроить пикник под вишней не удастся из-за коронавирусных ограничений, однако любоваться деревьями ничто не мешает. Рассказываем где можно сделать самые красивые фотографии!

Баттерси-парк (Battersea Park)

Фото: instagram.com/batterseaparklondon

Одна из главных дорожек парка с обеих сторон окружена вишнями, которые уже стоят в цвету, сообщает портал Newsshopper.

Гринвичский парк (Greenwich Park)

Фото: flickr.com/raphazzze

Это одно из лучших мест для наблюдения за цветением сакуры. Некоторые утверждают, что этот парк не уступает японским!  Обязательно прогуляйтесь по тропинке, ведущей к особняку Rangers House: она с обеих сторон засажена вишней.

Риджентс-парк (Regent’s Park)

Фото: instagram.com/theroyalparks

Если зайти со входа, расположенного по улице Честер-роуд, то можно увидеть два розовых и одно белое вишневое дерево.

Королевские сады Kew Gardens

Фото: flickr.com/brighton

В Королевском ботаническом саду можно найти несколько видов сакуры – от белой до ярко-розовой. Особенно стоит пройтись по Вишневой аллее (Cherry Walk), которая ведет начинается от теплицы The Palm House.

Собор Святого Павла (St Paul’s Cathedral)

Фото: commons.wikimedia.org

Хотя сад на территории собора не может похвастаться большим количеством вишневых деревьев, все это с лихвой компенсируется пышностью их цветения.

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