Где в Лондоне можно полюбоваться цветением сакуры?

Рассказываем, где можно сделать самые красивые фотографии

Весна уже вовсю вступила в свои права и радует жителей Лондона буйством красок – в садах и парках британской столицы расцвела сакура. Сроки начала цветения варьируются в зависимости от сорта вишни; в среднем оно длится около двух недель, однако некоторые деревья радуют прохожих до самого мая.

Устроить пикник под вишней не удастся из-за коронавирусных ограничений, однако любоваться деревьями ничто не мешает. Рассказываем где можно сделать самые красивые фотографии!

Баттерси-парк (Battersea Park)

Одна из главных дорожек парка с обеих сторон окружена вишнями, которые уже стоят в цвету, сообщает портал Newsshopper.

Гринвичский парк (Greenwich Park)

Это одно из лучших мест для наблюдения за цветением сакуры. Некоторые утверждают, что этот парк не уступает японским! Обязательно прогуляйтесь по тропинке, ведущей к особняку Rangers House: она с обеих сторон засажена вишней.

Риджентс-парк (Regent’s Park)

Если зайти со входа, расположенного по улице Честер-роуд, то можно увидеть два розовых и одно белое вишневое дерево.

Королевские сады Kew Gardens

В Королевском ботаническом саду можно найти несколько видов сакуры – от белой до ярко-розовой. Особенно стоит пройтись по Вишневой аллее (Cherry Walk), которая ведет начинается от теплицы The Palm House.

Собор Святого Павла (St Paul’s Cathedral)

Хотя сад на территории собора не может похвастаться большим количеством вишневых деревьев, все это с лихвой компенсируется пышностью их цветения.