Сотрудники банка Goldman Sachs пожаловались на тяжелые условия труда

Они вынуждены работать по 18 часов в день

Банк Goldman Sachs всегда считался престижным местом работы, куда мечтали попасть многие выпускники. Однако из-за недавнего скандала с младшими инвестиционными аналитиками репутация компании может серьезно пострадать, пишет The Guardian.

Тринадцать американских сотрудников Goldman Sachs представили презентацию, в которой говорится о бесчеловечных условиях труда. Из-за возросшей вследствие пандемии нагрузки они вынуждены работать по 18 часов в день до 4-5 утра. К ним присоединились и британские коллеги. По их словам, только с такими колоссальными нагрузками можно рассчитывать на достойную зарплату, в противном случае доход младших сотрудников едва превышает прожиточный минимум.

«От трех до шести сотрудников в команде регулярно берут больничные из-за выгорания. Некоторые аналитики потеряли 6-7 килограммов, потому что у них нет времени готовить», – поделился с газетой молодой лондонский банкир, пожелавший остаться неизвестным. Это не первый случай, когда о Goldman Sachs говорят в негативном ключе. В 2015 году 22-летний аналитик банка Савшрешт Гупта покончил с собой – выяснилось, что он работал порядка 100 часов в неделю.

Глава банка Дэвид Соломон пообещал сделать субботу выходным днем и пересмотреть расписание сотрудников. В 2020 году компания Goldman Sachs отчиталась о прибыли в £3,8 млрд.