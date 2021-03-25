﻿﻿﻿﻿﻿

Сотрудники банка Goldman Sachs пожаловались на тяжелые условия труда

Сотрудники банка Goldman Sachs пожаловались на тяжелые условия труда
Фото:123rf.com

Они вынуждены работать по 18 часов в день

Банк Goldman Sachs всегда считался престижным местом работы, куда мечтали попасть многие выпускники. Однако из-за недавнего скандала с младшими инвестиционными аналитиками репутация компании может серьезно пострадать, пишет The Guardian.

Тринадцать американских сотрудников Goldman Sachs представили презентацию, в которой говорится о бесчеловечных условиях труда. Из-за возросшей вследствие пандемии нагрузки они вынуждены работать по 18 часов в день до 4-5 утра. К ним присоединились и британские коллеги. По их словам, только с такими колоссальными нагрузками можно рассчитывать на достойную зарплату, в противном случае доход младших сотрудников едва превышает прожиточный минимум.

«От трех до шести сотрудников в команде регулярно берут больничные из-за выгорания. Некоторые аналитики потеряли 6-7 килограммов, потому что у них нет времени готовить», – поделился с газетой молодой лондонский банкир, пожелавший остаться неизвестным. Это не первый случай, когда о Goldman Sachs говорят в негативном ключе. В 2015 году 22-летний аналитик банка Савшрешт Гупта покончил с собой – выяснилось, что он работал порядка 100 часов в неделю.

Глава банка Дэвид Соломон пообещал сделать субботу выходным днем и пересмотреть расписание сотрудников. В 2020 году компания Goldman Sachs отчиталась о прибыли в £3,8 млрд.

profile-sample2
Сотрудники банка Goldman Sachs пожаловались на тяжелые условия труда
25-03-2021
profile-sample2
Census 2021: как информация меняет страну
24-03-2021
profile-sample2
В 2020 году в Великобритании закрылись 11 тыс. магазинов
24-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.