Более 800 тыс. компаний воспользовались программой поддержки рабочих мест

4,7 млн британских работников находятся на furlough

По данным министерства финансов Великобритании, в январе 2021 года число компаний, воспользовавшихся программой поддержки рабочих мест (Job Retention Scheme), достигло 858 тыс. Для сравнения, в декабре 2020 года на furlough находились сотрудники 752 тыс. компаний. По мнению аналитиков, это показывает, насколько сильно бизнес стал зависеть от государственной поддержки.

Сети пабов JD Wetherspoon и Mitchells & Butlers, два крупнейших работодателя в своем секторе, получили от £25 до £50 млн от государства на выплаты зарплат своим сотрудникам. Некоторым фирмам понадобилась дополнительная финансовая поддержка во время третьего локдауна, пишет The Guardian. Так, компания TJX UK, владеющая брендом TK Maxx, запросила от £10 млн до £25 млн, в то время как в 2020 году получала от £1,5 млн до £2,5 млн от государства.

В конце января 2021 года 4,7 млн британских работников находились на furlough, сообщило министерство финансов. Это на 700 тыс. человек больше, чем в начале года.

Глава ведомства Риши Сунак пообещал продлить программу Job Retention Scheme до сентября 2021 года. Ожидается, что государство потратит около £66 млрд на поддержку работающего населения.