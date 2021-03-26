Британские традиции: сами мы не местные

Англия славится своими традициями. Они составляют суть британской культуры и повседневной жизни: чай, рыба с жареной картошкой, рыбацкий свитер, Джуди и Панч. Однако некоторые из них не возникли бы без влияния иностранцев или вмешательства властей. Возможно, именно готовность пробовать что-то новое — это и есть самая главная традиция Туманного Альбиона.

Национальное времяпрепровождение

Самая яркая английская традиция — посиделки в пабе — ведет свою историю со времен Римской империи. Завоевав Альбион, римляне первым делом проложили дороги, а потом построили вдоль них таверны, где путники могли перекусить и выпить вина.

Национальный напиток

В 1662 году король Карл II решил жениться на португальской принцессе Катерине де Браганса. Сойдя с корабля в Портсмуте холодным и ветреным днем, утомленная принцесса попросила чашку чая.

В XVII веке главными любителями чая в Европе были португальцы, колонизировавшие Макао и другие окраинные китайские территории, и голландцы c колонией на острове Ява. Последние привозили чай в Англию, но скорее как заморскую диковину. Он был очень дорог и считался тонизирующим лекарством, а не повседневным напитком.

Итак, вместо чая уставшей и промерзшей принцессе вручили стакан эля с пряностями — традиционное английское средство от простуды тех лет. Средство не помогло, принцесса слегла за несколько дней до свадьбы, а выздоровев, ввела употребление чая в моду при дворе.

Постепенно чай стал напитком аристократов и богачей — фунт чайных листьев стоил в шесть раз дороже фунта кофейных зерен. Посчитав возможные прибыли, англичане завели чайные плантации в Индии, где растение на удивление хорошо прижилось. А дальше одно следовало за другим: увеличение предложения повлекло снижение цены, чай стал доступен сначала среднему, а затем и рабочему классу, а его репутация напитка для изнеженных аристократов стала лучшей рекламой.

Национальная еда

«Национальное» блюдо fish&chips появилось в Англии только в середине XIX века. Сначала еврейские беженцы из Восточной Европы привезли рецепт панированной жареной рыбы. Поначалу ее продавали в холодном виде на развес, иногда с несколькими печеными картофелинами, на улицах или в специальных лавочках. Первый “fries fish warehouse” упоминается у Диккенса в книге “Оливер Твист” в 1839 году. Основными покупателями были другие беженцы. Примерно в это же время на севере Англии начали набирать популярность ломтики жареной картошки — дешевое и сытное блюдо для рабочего класса. Первым, кто придумал соединить эти два блюда в одно, был тринадцатилетний Йозеф Малин, уличный торговец-разносчик, который в 1860 году решил привлечь больше покупателей и расширил свой ассортимент. Рабочие Восточного Лондона оценили сытное блюдо, а Йозеф позже открыл первый специализированный fish&chips ресторан.

Национальные сатирические персонажи

Персонажи английского фольклора Панч и Джуди напрямую заимствованы из итальянской комедии масок, традиционными персонажами которой были Пульчинелла, необразованный и смекалистый неаполитанский крестьянин, и его сварливая жена. Сначала представления с их участием появились в английских курортных городах, где итальянские бродячие артисты пытались заработать на жизнь, развлекая публику. Через некоторое время англичане переименовали полюбившегося им “Пульчинеллу” в “Панчинеллу” (по созвучию с английским punch — “тычок”), дали имя его жене (первоначально ее называли Джоан, а затем устоялось имя Джуди) и переделали марионеток в наручных кукол. Кстати, русский Петрушка — тоже наследник Пульчинеллы.

Национальный танец

Моррис, фольклорный английский танец, во время которого танцоры надевают на голени повязки с колокольчиками. Интересно, что первые упоминания танца восходят в XV веку, и тогда он назывался moorish dance, то есть «танец мавров». Учитывая сходство названия с итальянским представлением «мореска», когда танцоры чернили себе лица и совершали дикие ужимки, изображая африканцев, исследователи предполагают, что моррис тоже занесли в Англию исполнители комедии дель арте.

Икона стиля начала 20-го века, Его Высочество Эдвард, принц Уэльский (позже король Эдуард VIII и герцог Виндзор) в свитере с острова Фэр-Айл. Портрет работы Джона Ландера, 1925 год.

Национальный головной убор

Знаменитые английские плоские кепи стали популярными в результате государственного принуждения. В 1571 году британский парламент обязал каждого жителя страны мужского пола, кроме аристократов и детей младше шести лет, носить шерстяную кепку, flat cap. Так предполагалось увеличить спрос на шерсть внутри страны. Закон оказался неэффективным: большинство бедных семей не покупали шерсть для кепок, а шили их из обрезков и лоскутов. Поэтому через 26 лет закон отменили, но плоская кепка уже стала признаком “неаристократа”: буржуа и рабочий класс гордо продолжали носить их как знак отличия.

Национальный орнамент

Пестрые вязаные свитеры с острова Фэр-Айл (Fair Isle) знамениты на весь мир своими своеобразными орнаментами. А появились они, когда возле острова в 1588 году затонул один из кораблей испанской Армады. Местные жители скопировали их с одежды моряков-испанцев, сделанной из пестрой ткани с мавританскими узорами.

Национальный спорт

Многие популярные виды спорта — крикет, гольф, лаун-теннис — английского происхождения, но и среди них есть иностранец. Поло, игра английских аристократов, была принесена на Британские острова солдатами, проходившими службу в индийских колониях. Изначально эта игра пришла из Персии во время царствования Великих Моголов, где была развлечением для знати; в Индии она прекратилась в атрибут одного из ритуальных праздников, и принимать участие в партии мог любой, у кого был хотя бы пони. Англичане поставили дело на широкую ногу и в 1862 году основали первый поло-клуб Calcutta.

Подготовила Вера Щербина