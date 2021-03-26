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Каждый житель Шотландии автоматически станет донором органов

Каждый житель Шотландии автоматически станет донором органов
Фото:123rf.com

Новый закон поможет спасти до 500 жизней в год

С 26 марта 2021 года каждый житель Шотландии автоматически будет считаться донором органов, пишет BBC. Это значит, что после смерти человека его органы могут при необходимости использоваться для трансплантации. Новый закон хотели ввести в ноябре 2020 года, однако из-за пандемии его пришлось отложить.

Закон будет распространяться на всех взрослых, за исключением тех, кто проживает в Шотландии менее 12 месяцев, детей младше 16 лет и недееспособных граждан. Отказаться от донорства можно – для этого необходимо зайти на сайт Organ Donation Scotland и заполнить соответствующую форму.

Лишь около 1% людей умирают при обстоятельствах, когда их органы могут быть использованы для трансплантации, а это означает, что все нуждающиеся в пересадке пациенты очень долго ждут своей очереди на операцию. По мнению хирурга-трансплантолога Джона Кейси, новый закон поможет спасти до пятисот жизней в год.

В Уэльсе новая схема донорства органов была принята еще в 2015 году, в Англии она начала действовать только с 2020 года.

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