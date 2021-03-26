Профессор Эдинбургского университета думал, что переписывается с российским шпионом

Профессор Эдинбургского университета Пол Маккиг несколько месяцев переписывался с человеком, который якобы являлся агентом российских спецслужб, пишет BBC. Сам Маккиг состоит в Рабочей группе по Сирии, пропаганде и СМИ (SPM) – объединении независимых исследователей, которые, в частности, оспаривают мнение, что Россия и Сирия ответственны за химические атаки в Гуте.

Главным оппонентом SPM является Комиссия по международному правосудию и ответственности (CIJA). Она считает президента Сирии Башара Асада и его окружение виновными в многочисленных преступлениях и собирает свидетельские показания.

Маккиг обратился в CIJA с просьбой предоставить ему информацию о главе организации Билле Уайли, но ответа не получил. Вместо этого один из сотрудников написал профессору письмо от имени российского информатора по имени Иван и пообещал помочь профессору с поиском ответов.

В ходе переписки ученый выдал фальшивому шпиону имя европейского журналиста, который работает на принадлежащем Кремлю новостном канале и, по его мнению, является агентом западной разведки. Маккиг также утверждал, что пытался сорвать судебный процесс в Германии над двумя бывшими сирийскими чиновниками.

В CIJA считают, что спецоперация под прикрытием прошла успешно. Сам Маккиг заявил BBC, что действовал в рамках закона и пытался выведать информацию, которая могла быть ему полезна.