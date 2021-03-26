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Средняя стоимость жилья в Англии выросла на 7,5% за год

Средняя стоимость жилья в Англии выросла на 7,5% за год
Фото:123rf.com

Теперь она составляет £267 тыс.

Цены на недвижимость в Великобритании выросли на 7,5% в годовом исчислении, пишет PropertyWire со ссылкой на отчет Национальной статистической службы (ONS).

В январе 2021 года средняя стоимость жилья в Англии составила £267 тыс. (+7,5% за год), в Уэльсе – £179 тыс. (+9,6%), в Шотландии – £164 тыс. (+6,9%), а в Северной Ирландии – £148 тыс. (+5,3%).

В самой Англии цены напрямую зависят от региона. Если в Северо-Западной Англии дома подорожали на 12%, то в Западном Мидленде – всего на 4% за год.

Аналитики Mortgage Engine утверждают, что рынок жилья полностью адаптировался к условиям пандемии. Покупатели сохраняют активность благодаря поддержке со стороны государства: отмена гербового сбора продлена на три месяца. До конца июня 2021 года покупатели будут освобождены от уплаты сбора при покупке жилья стоимостью не более £500 тыс.

Специалисты SPI Capital отмечают, что в 2020 году рынок недвижимости просел не только из-за пандемии, но и «Брекзита». До финализации торгового соглашения иностранные покупатели не спешили приобретать жилье в Великобритании. В 2021 году они могут вернуться, а значит, можно ждать дальнейшего роста цен, говорят аналитики.

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