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Великобритания переходит на летнее время

Великобритания переходит на летнее время
Фото:123rf.com

В ночь с 27 на 28 марта часы нужно перевести на час вперед

В ночь с 27 на 28 марта Великобритания переходит на летнее время, напоминает The Telegraph. В 1:00 ночи стрелки на всех часах нужно передвинуть на час вперед, до 2:00.

Переход на летнее время вызывает дискомфорт у некоторых людей, поскольку теперь им приходится просыпаться на час раньше обычного. Врачи отмечают, что для привыкания к новому режиму необходимо от одной до двух недель. Однако переход на летнее время необходим, поскольку световой день увеличивается, а продолжительность ночи сокращается.

Переходить на летнее время в Великобритании стали больше века тому назад. В 1907 году строитель Уильям Уиллет подумал, что британцы спят в солнечное время, хотя могли бы потратить его с пользой. Он опубликовал брошюру под названием «Пустая трата дневного света», чтобы вдохновить людей вставать пораньше. Это не только улучшит здоровье нации, но и сэкономит стране £2,5 млн, утверждал Уиллет. В 1916 году Германия приняла закон о летнем времени, чтобы сократить расходы на топливо в Первую мировую войну, а через месяц Британия последовала ее примеру.

В честь Уильяма Уиллета в лондонском пригороде Petts Wood были установлены мемориальные солнечные часы, настроенные на летнее время.

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