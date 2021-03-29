С апреля муниципальный налог в Англии вырастет в среднем на £81

В Лондоне – на £88

С апреля 2021 года муниципальный налог в Англии вырастет в среднем на £81, несмотря на протесты оппозиции, пишет The Telegraph. Лейбористская партия считает, что пандемия не лучшее время для повышения налогов. Тем не менее уже скоро счета за недвижимость группы D вырастут до £1 898 в год (то есть рост составит 4,4%).

В Лондоне муниципальный налог увеличится в среднем на £88 (+5,7%), в других крупных городах – на £84, а в административных округах и графствах – на £74.

Муниципальный налог взимается с каждого домохозяйства в зависимости от площади и статуса недвижимости. В каждом районе действуют собственные расценки на этот налог, и они повышаются каждый год.

Сейчас домохозяйства платят на £500 больше, чем в 2010–2011 годах. Самый высокий налог зафиксирован в Ноттингеме – £2 226 в год. Далее идут идут Дорсет, Ратленд, Льюис, а также Ньюарк и Шервуд. Самый низкий налог действует в Вестминстере, где за наиболее дешевую группу недвижимости (A) платят £553.

Если вы считаете, что ваше жилье относится к другой группе, то можете связаться с Valuation Office Agency по этому вопросу. Однако эксперты предупреждают, что переоценка недвижимости может пройти не в вашу пользу.