Театр «Глобус» откроется в мае!

Спектакли будут проходить без антракта

«Глобус», один из старейших театров Англии, планирует открыться 17 мая в соответствии с планом правительства по выходу из локдауна. По новым правилам спектакли будут идти без антракта, чтобы снизить риск заражения коронавирусом в общественных местах, пишет The Guardian.

В новом сезоне будут представлены такие спектакли, как «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь». Художественный руководитель Мишель Терри считает, что нововведения пойдут на пользу театру и зрителям. «Эти пьесы предполагают беспрерывное повествование, — объяснила она. — На мой взгляд, спектакли от этого только выиграют».

Зрителям будет необходимо соблюдать социальную дистанцию. Для этого в стоячей зоне поставят кресла, а количество мест ограничат. Напитки можно будет заказать только перед началом действия. Если сегодняшний темп вакцинации сохранится, то ограничения снимут 21 июня.

Как и все театры, «Глобус» оказался на грани закрытия из-за пандемии. Ему пришлось задействовать свои резервы и обратиться к государству за помощью.