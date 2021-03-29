В Англии ослабили коронавирусные ограничения

С 29 марта людям можно собираться на улице вшестером

В Англии наступил очередной этап снятия коронавирусных ограничений, напоминает BBC. С 29 марта группы из шести человек или двух домохозяйств могут встречаться в парках и частных садах при соблюдении социальной дистанции. Открываются теннисные корты, площадки для гольфа и бассейны под открытым небом. Людям разрешается возобновить занятия спортом вместе с одним человеком из другого домохозяйства.

Правительство подготовило новый слоган, Hands, Face, Space and Fresh Air («Руки, лицо, пространство и свежий воздух»), который будет напоминать людям чаще мыть руки, избегать прикосновений к лицу, соблюдать дистанцию и бывать на свежем воздухе и чаще проветривать помещения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает жителей страны помнить об ограничениях, новых штаммах коронавируса и советует по возможности продолжать работать из дома. Младший министр спорта и туризма Найджел Хадлстон порекомендовал людям напоминать друг другу о соблюдении дистанции при встрече.

В Уэльсе «правило шестерых» начало действовать еще 27 марта, в Северной Ирландии группы из шести человек или двух домохозяйств смогут встречаться с 1 апреля. В Шотландии жесткие ограничения будут действовать по 2 апреля.