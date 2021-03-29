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Вакцину Moderna начнут использовать в конце апреля

Вакцину Moderna начнут использовать в конце апреля
Фото:123rf.com

Ее смогут получить люди младше 50 лет 

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден подтвердил, что американскую вакцину Moderna начнут использовать в Великобритании в конце апреля. К этому времени в стране должна начаться вакцинация людей младше 50 лет, пишет The Sun.

Великобритания заказала 17 млн доз препарата, 500 тыс. из которых придут уже через три недели, уточняет The Telegraph. 

Заместитель главы Комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) профессор Энтони Харнден утверждает, что вакцина Moderna показывает прекрасные результаты в борьбе с коронавирусом. Она работает по тому же принципу, что и препарат компаний Pfizer и BioNTech, на основе информационной РНК. «Если мы вакцинируем всех людей старше 50 лет, то применять новый препарат будем для прививки следующей возрастной группы от 40 до 49 лет», – объяснил Харнден в интервью BBC Breakfast.

Тем временем смертность от коронавируса в Великобритании снизилась на 40% за неделю. На 28 марта в стране было зафиксировано 4654 новых случая заражения и 23 смерти, пишет Sky News.

В Лондоне за эти сутки не было выявлено ни одного смертельного случая.

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