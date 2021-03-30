Бассейн Hampton Pool приглашает поплавать под луной

Посетители смогут насладиться ночным небом Лондона

Hampton Pool по праву считается самым теплым открытым бассейном в Лондоне, пишет Secret London. Температура воды в нем держится на отметке 28°C круглый год – это на 3°C теплее, чем в бассейнах Fields Lido и Charlton Lido.

Кроме того, Hampton Pool располагается в одном из самых интересных районов, рядом с дворцом Хэмптон-Корт и «храмом Шекспира» Дэвида Гаррика. А еще этот бассейн предлагает уникальную возможность поплавать под луной! Такой вариант подходит для тех, кто не любит спешить в бассейн после работы и хочет насладиться ночным небом Лондона.

Ночные сеансы пользуются большой популярностью, поэтому бронировать слоты на посещение необходимо заранее.

С 29 марта бассейн снова открылся для посетителей и работает семь дней в неделю. Стоимость билета в дневное время – от £6,80 до 7,80. Посещение бассейна ночью обойдется в £12 для взрослых и в £8 для детей. Более подробную информацию можно получить на сайте.