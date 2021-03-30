Две трети британцев уверены, что не отдохнут за границей в этом году

5% граждан надеются на возобновление международного туризма в августе

68% британцев уверены, что не отдохнут за границей в этом году, пишет The Guardian. Согласно последнему опросу Opinium, около трети не рассчитывают на открытие границ до 2022 года. Лишь 5% думают, что им удастся выехать за рубеж в августе – этот месяц считается самым популярным для отпусков.

Среди тех, кто решил отдохнуть в пределах Великобритании, наиболее популярными вариантами стали коттеджи в сельской местности или у моря (44%). Некоторые бронировали жилье за городом через сервис Airbnb. 13% опрошенных решили остаться в городе.

На вопрос, чего людям не хватает во время пандемии, 63% проголосовали за встречи с друзьями, 42% ответили, что с нетерпением ждут открытия ресторанов, а 26% скучают по пабам.

Ранее правительство заявило, что общественные ожидания касаемо возобновления международного туризма могут не оправдаться. Есть опасения, что граждане и резиденты Великобритании могут привезти домой новые штаммы коронавируса. 29 марта министр культуры Оливер Дауден выразил сомнения, что все ограничения будут сняты в июне, как это планировалось ранее.