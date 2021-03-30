Лидеры 24 стран призвали заключить договор о совместной борьбе с пандемиями

К ним присоединилась Всемирная организация здравоохранения

Лидеры 24 стран подписали письмо с призывом заключить международный договор, направленный на совместную борьбу с эпидемиями в будущем, пишет BBC. Среди подписавшихся – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В документе говорится, что пандемия коронавируса стала самой большой угрозой для человечества со времен Второй мировой войны. Авторы письма предлагают наладить сотрудничество между странами для предупреждения подобных угроз, лучшего обмена информацией, совместного ведения научно-исследовательских работ, производства и распределения вакцин и средств индивидуальной защиты. «Приход новой пандемии – это лишь вопрос времени. Ни одно правительство не справится с этой угрозой в одиночку», – утверждается в письме.

Ранее между Великобританией и странами Европейского союза возникли разногласия по поводу экспорта вакцины AstraZeneca. Страны ЕС столкнулись с ее нехваткой, при этом сама компания отрицала факт невыполнения условий контракта.