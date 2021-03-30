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Wetherspoons создаст 2 тыс. рабочих мест

Wetherspoons создаст 2 тыс. рабочих мест

Компания собирается открыть 18 новых пабов

Компания Wetherspoons собирается отремонтировать старые пабы и открыть восемнадцать новых после ослабления коронавирусных ограничений. На это уйдет более £145 млн, пишет газета Metro. Основатель известнейшей сети пабов и ее действующий глава Тим Мартин заявил, что таким образом сможет обеспечить работой архитекторов, подрядчиков, строителей, а также примет на работу в новые пабы более 2 тыс. сотрудников.

«Мы готовы приступить к реализации этих проектов в ближайшее время, однако успешность наших инвестиций будет напрямую зависеть от выхода Великобритании из карантина. Надеемся, в ближайшее время не предвидится новых ограничений», – добавил Мартин. Пабы должны появиться в Лидсе, Бирмингеме, Ньюпорт-Пагнелле, Хаверфордуэсте, Глазго и других городах.

В дальнейшем руководство намерено выделить £750 млн на строительство еще пятнадцати пабов и расширение пятидесяти существующих, что позволит создать 20 тыс. рабочих мест.

12 апреля откроются 394 паба Wetherspoons, оборудованные пивными садиками и открытыми верандами.

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