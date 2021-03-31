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Жители Лондона смогут заказать электротакси

Жители Лондона смогут заказать электротакси
Фото:123rf.com

Компания Uber запустила кампанию по снижению вредных выбросов

Агрегатор такси Uber решил внести свой вклад в борьбу со снижением вредных выбросов в атмосферу, пишет Sky News. Жители Лондона смогут заказать электротакси, выбрав специальный тариф Uber Green. При этом цена поездки для них не изменится, а с водителей будет взиматься пониженная плата за обслуживание.

Вызвать такое такси можно пока только в пределах зоны 1, однако пункт назначения может быть любым.

В 2019 году компания Uber начала взимать дополнительный сбор за поездки на обычных автомобилях в размере 15 пенсов за 1,6 км пути (1 милю). Новая мера была призвана сподвигнуть водителей пересесть на новые, экологически чистые машины.

В ходе кампании было собрано £125 млн, а число электромобилей увеличилось со 100 до 1,6 тыс.

«Сейчас, когда города оживают после пандемии, у нас есть уникальная возможность улучшить экологию способствовать экологически чистому восстановлению и перейти на электромобили», – заявил региональный менеджер Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.

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