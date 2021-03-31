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Как не попасть в руки автомошенников

Как не попасть в руки автомошенников
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Советы законопослушным водителям 

Юрист Мария Ллойд

Юрист Мария Ллойд

1. Держите дистанцию. Основной способ избежать мошенничества – следовать правилам дорожного движения и не приближаться к другим транспортным средствам слишком близко. Всегда убеждайтесь, что вы видите полоску дороги под колесами движущегося впереди транспортного средства. Сохранение безопасного расстояния между автомобилями снизит риск столкновения с впереди идущим транспортным средством, так как у вас будет больше времени для торможения.

2. Следите за впереди идущим транспортным средством. Водитель или пассажир могут обернуться и посмотреть на вас или даже сделать какой-то жест, предупреждающий аварию.

3. Всегда обращайте внимание на стоп-сигналы. Проявляйте осторожность, пока не убедитесь, что у впереди идущего транспортного средства в полном порядке тормозные огни. Если создается впечатление, что автомобиль резко замедляет движение, а стоп-сигналы не загораются, дайте этому автомобилю побольше места.

Неработающие стоп-сигналы – типичная уловка мошенников.

4. Будьте осторожны при повороте направо, так как встречная машина может намеренно ускорить движение и врезаться в ваш автомобиль.

5. Остерегайтесь водителей, идущих впритык к вашему автомобилю. Если вы сосредоточенно наблюдаете через зеркало заднего вида за автомобилем сзади, вы теряете бдительность и не обращаете достаточного внимания на автомобиль, двигающийся перед вами. Так могут работать мошенники: машина позади будет пытаться отвлечь ваше внимание от машины перед вами, которая также участвует в подставе, и если она резко затормозит, вы можете тут же в нее врезаться, так как ваше внимание ослаблено из-за концентрации на машине сзади.

6. Если вы разговариваете по мобильному телефону в то время, как управляете транспортным средством, что само по себе уже является нарушением правил движения, вы подвергаетесь особому риску стать мишенью автоаферистов. Вероятность отвлечься и сделать ошибку в этом случае возрастает, особенно когда мошенник намеренно тормозит прямо перед вашей машиной.

7. Будьте осторожны на перекрестках с круговым движением или на участках, где есть заторы. Перекрестки с круговым движением, особенно в часы пик, непростое место для маневра, и расчет времени и согласованность действий имеют первостепенное значение. Естественно, в таких условиях шансы у аферистов повышаются. Для таких перекрестков характерен высокий процент автоподстав – этому способствуют непредсказуемость и интенсивность дорожного движения.

8. Остерегайтесь машин, стремительно въезжающих на автостраду с примыкающей дороги и на стыках шоссейных дорог, а затем резко тормозящих перед вами.

9. Будьте особенно осторожны, когда находитесь на магистрали. Автомагистрали и дороги с двусторонним движением всегда требуют от водителей дополнительного внимания из-за особых условий движения: всегда следует иметь в виду среднюю полосу и следить за ней. Автомобиль может намеренно переместиться с соседней, более быстрой полосы движения и заставить вас резко свернуть в сторону и врезаться в другую машину. 

10. Будьте бдительны, если вы заметили веревочки, ленты и иные материалы, прикрепленные к выхлопной трубе или буксирному приспособлению другого автомобиля. Эта практика все реже встречается в наше время, так как многие автоаферисты не хотели бы, чтобы на них обращали внимание в условиях видеонаблюдения. Тем не менее такие опознавательные знаки могут указывать на негласную договоренность между мошенниками и свидетельствовать о том, что водитель готов принять участие в постановке аварии. Вас могут втянуть в импровизированную автоподставу, зажав между двумя машинами.

Если у вас возникли вопросы по данной теме либо вам нужна помощь в получении компенсации за причиненный здоровью вред, вы можете обратиться за бесплатной консультацией к русскоговорящему юристу Марии Ллойд, 

Maria LB Solicitors

Тел.: 07472 817123, 0161 637 8010 

E-mail: maria@marialbsolicitors.co.uk 

Пожалуйста, примите во внимание, что данная статья не представляет собой конкретный юридический совет и носит лишь рекомендательный характер. Точную информацию в каждом конкретном случае вы можете получить только на индивидуальной консультации.

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