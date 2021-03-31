Киносезон «Советский космос» приурочен к 60-летию со дня первого полета человека в космос

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый космический полет

Klassiki, первая в мире стриминговая VOD-платформа для просмотра фильмов из России, Кавказа и Средней Азии, отметит 60-летие со дня первого полета человека в космос. С 9 по 13 апреля британская публика сможет посмотреть картины, создатели которых вдохновились вкладом Советского Союза в космическую гонку. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с английскими субтитрами.

Сезон «Советский космос» предлагает уникальный взгляд на амбициозную космическую программу России в 20 веке. Звездой этого мини-сезона станет фильм «Бумажный солдат», обладатель награды «Ника». По сюжету в 1961 году советский врач в Казахстане, отвечающий за психическое и физическое здоровье Гагарина и первых советских космонавтов, борется за собственное ментальное и физическое благополучие. Фильм Алексея Германа-младшего проливает свет на то, как космическая гонка повлияла на жизнь простых россиян.

Сам режиссер заявил: «Фильм, конечно же, о падении с небес на землю поколения романтиков. Главный герой – романтик. Он думает, что космический полет что-то изменит. Человек в космосе, тот первый полет. И, как видите, это не изменило вселенную». Помимо «Бумажного солдата» на платформе будут представлены такие фильмы, как:

«Кин-Дза-Дза!»

Описанный как «Безумный Макс встречает Монти Пайтона через Тарковского», «Кин-Дза-Дза» – это путешествия в пространстве и времени на стыке жанров. Фильм рассказывает историю московского бригадира Вовы, который встречает бездомного с телепортационным устройством. Тот задает ему странный вопрос: «Какой номер твоей планеты в тентуре? Или хотя бы номер галактики в спирали?». Тут появляется молодой грузинский студент. Взяв дело в свои руки, он нажимает случайную кнопку, которая переносит их на планету Плюк в галактике Кин-дза-дза! Они проводят остаток фильма, пытаясь вернуться домой.

«Контакт»

Режиссер Владимир Тарасов исследует тему универсального общения: художник впервые сталкивается с инопланетянином, меняющим форму. Отвечая на вопрос, как на самом деле может происходить общение между двумя разумными видами, Тарасов отвечает – посредством музыки. Художник и инопланетянин в итоге напевают вместе и становятся друзьями. Между прочим, именно в «Контакте» советские зрители в первый раз услышали песню Нино Рота, которая затем стала известной по картине «Крестный отец».

Джастин Уодделл, актриса, продюсер и основательница Klassiki, рассказала о сезоне: «Отправка человека в космос была огромным культурным моментом не только для Советского Союза, но и для всего мира. Она породила размышления о том, какими могут быть другие формы жизни. Научная фантастика всегда использовалась как искажающее зеркало, чтобы преувеличить наше видение самих себя, и эти три выдающихся фильма дают остроумное, а иногда и шокирующее зеркальное отражение человеческих страстей и слабостей».