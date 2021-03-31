Британские музеи и галереи потеряли 70% посетителей в 2020 году

Прошлый год стал провальным для индустрии туризма

Опубликован ежегодный рейтинг самых посещаемых достопримечательностей Великобритании, пишет The Guardian. Авторы отмечают, что прошлый год стал провальным для сектора. Если в 2019 году число посетителей превысило 151 млн человек, то в 2020-м снизилось до 45,4 млн.

Современная галерея Тейт оказалась на первом месте – ее посетили 1,4 млн человек. В тройку также вошли Музей естественной истории и Британский музей.

Впервые за все время в топ-10 вошли два сада – Королевские ботанические сады Кью и сад Уизли.

Число посещений королевских музеев Гринвича снизилось на 96%, в результате чего они переместились с девятого на 130-е место в рейтинге. В Эдинбургском замке, который обычно является наиболее посещаемой достопримечательностью Шотландии, число посетителей упало на 87%.

Бернард Донохью, руководитель Ассоциации ведущих туристических достопримечательностей (ALVA) утверждает, что сектор будет долго оправляться от последствий пандемии. Но есть в этом и положительный момент, говорит он. С послаблением ограничений жители Великобритании смогут насладиться музеями, галереями и замками без толп иностранных туристов. «Это уникальный опыт и возможность стать ближе к искусству», – отметил Донохью.