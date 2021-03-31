Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» движется к финалу

Мероприятие для взрослых и детей прошло сразу в нескольких городах Соединенного Королевства

«Открой рот» – так называется чемпионат по чтению вслух на русском языке, который в 2021 году отметит десятилетие. В чемпионате принимают участие любители почитать вслух из 200+ городов России и 18 зарубежных стран.

«Открой рот» – это и литература, и спорт. Здесь все как в большом спорте: напряженная борьба, высокий накал страстей, удача и непредсказуемые повороты игры. Участники вслух читают короткие отрывки текста разного формата, от поэзии до технических инструкций. Жюри оценивает технику чтения и артистизм. Победитель может быть только один, остальные участники честно делят второе место.

Благодаря помощи британских коллег отборочный этап этого года получил рекордное количество заявок. В связи с этим оргкомитет чемпионата принял единогласное решение о создании Британской лиги «Открой рот» и проведении серии игр для детей-билингвов в рамках школьного чемпионата «Страница 21».

В сезоне 2020/2021 уже прошли матчи в Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге и Бирмингеме. 24 апреля в мероприятии могут принять участие жители Кардиффа и окрестностей, а 25 апреля – Манчестера.

Финал Британской лиги «Открой рот» намечен на май 2021 года.

В жюри были приглашены видные деятели культуры и искусства, музыканты, журналисты, писатели, проживающие на территории Великобритании. Среди них – театральный режиссер Владимир Щербань, актер театра и кино Олег Хилл, журналист Олег Кашин, актриса и музыкант Алеся Маньковская, поэтесса Алла Башенко, главный редактор русскоязычной газеты «Англия» Ксения Дьякова-Тиноку, издатель британского журнала «New Style» Татьяна Пискова, актер театра Олег Сидорчик и многие другие.

Всем участникам было предоставлено право повторного участия в любом из этапов Британской лиги «Открой рот». Всего в британском чемпионате приняли участие более 50 человек.

Победителями стали:

1. Ирина Кара (Лондон)

2. Марина Баррелл (Кембридж)

3. Ксения Андриуца (Оксфорд)

4. Дмитрий Турчанинов (Эдинбург)

5. Анна Елисеева (Бирмингем)

6. Татьяна Константинова (Бирмингем)

7. Ирина Гостева (Бирмингем)

8. Елизавета Киркиж (Лондон, «Страница 21»)

Маргарита Баскакова, председатель Британской лиги: «Год назад я участвовала в чемпионате сама. Мне невероятно понравился проект – свежестью и нестандартным подходом к чтению вслух, и очень захотелось, чтобы жители острова получили возможность играть как можно чаще. Прекрасно еще и то, что мы можем привлечь подростков (для них чемпионат называется «Страница»), для них в целом мало что происходит на русском языке».

Михаил Фаустов, основатель проекта: «Нам нипочем любые вирусы и любые границы. Читать по-русски – это круто, читать вообще круто. И никакая зараза не сможет этому помешать».

Ксения Дьякова-Тиноку, редактор газеты «Англия», член жюри одного из отборочных этапов: «Судейство для «Открой рот» – один из самых светлых моментов моего карантина. Приятно слышать, когда отлично подобранные стихи и прозу на русском языке читают чисто и легко (а кто-то из участников демонстрирует и подлинное актерское мастерство!), и видеть живые эмоции, азарт. Самое сложное – выбрать победителя из трех финалистов этапа: уровень чемпионата очень высок».

Для участия в «Открой рот» нужно зарегистрироваться по адресу otkroyrot.com/join. Возрастное ограничение – 18+. Участие в чемпионате бесплатное.

Организатор чемпионата «Открой рот» – ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».