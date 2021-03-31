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«Дисней» против брекзитов

«Дисней» против брекзитов

Сергей Сычев

Противникам глобализма «Райя и последний дракон», новый диснеевский блокбастер, стартовавший одновременно на Disney+ и в кино, точно не понравится. Его основная идея в том, что надо верить друг другу и жить одной семьей, иначе быть беде.

Действие разворачивается в волшебной стране Кумандре, в которой люди издавна жили бок о бок с драконами. Но потом появились странные монстры друуны, обращающие все живое в камень. Драконы объединились в борьбе против противника, создали магический шар и прогнали друунов. Камни ожили, но только не те, что раньше были драконами. Однако ликование вскоре сменилось междуусобицей, в результате которой Кумандра разделилась на пять непримиримых государств. Когда властелин Страны Сердца попытался их объединить, его вероломно устранили, хранившийся в Стране Сердца драконий камень раскололи, и теперь его кусочки оказались в разных государствах, а друуны возродились и теперь вновь наступают.

Тут как раз и стоит познакомиться с Райей, тринадцатой диснеевской принцессой. Она дочь убитого царя, которая выросла и теперь пытается а) собрать артефакт, б) найти последнего дракона, который, по легенде, сумел выжить с давних времен, в) победить друунов и освободить от каменного плена все человечество, включая своего несчастного наивного отца. Райя привыкла действовать самостоятельно, к людям по понятной причине относится с большим недоверием, а еще она в совершенстве владеет боевыми искусствами (так что мы увидим самые динамичные рукопашные поединки за всю историю диснеевской анимации). 

Все в этой истории было бы понятно, если бы не драконий фактор. Собрать и применить артефакт – что может быть проще? Но появляется дракониха, и все становится совсем сложно, причем об этот камень споткнутся главным образом взрослые зрители. Дракониху зовут Сису – по характеру она совершенный князь Мышкин, если бы он был ребенком. Принципиально доверчивая, не противящаяся злу насилием, проницательно видящая в каждом человеке его изначально добрую душу, Сису – вызов и провокация не только для посткумандрского пространства, но и для нас, севших смотреть этот фильм вместе с детьми. Она настаивает на безоговорочном принятии каждого существа, ее бьют – она не дает сдачи, враг и предатель подходит вплотную – она раскрывает объятия. Понятно, что такие долго не живут, юродство вообще до добра не доводит. Или доводит?

Тут «Дисней» идеально угадал с озвучкой, потому что голос Сису достался Оквафине (в русскоязычных источниках ее чаще называют Аквафиной, что неправильно, но в таком виде ее имя перекликается с водной стихией дракона). Певица-хулиганка, известная клипами про интимные места и другие запретные темы, еще два года назад в фильме Лулу Ванг «Прощание» продемонстрировала себя с совершенно новой стороны. Там ее героиня, писательница-неудачница Билли, приезжала из Бруклина в Китай к умирающей от рака бабушке, чтобы просто быть рядом, а заодно решить для себя важнейшие экзистенциальные вопросы. И вот Сису – она практически та же Билли, у нее тоже комплексы по поводу того, насколько она оправдала доверие своей семьи, и она совершенно не ощущает себя спасительницей мира. Она просто живет не по лжи, провозглашая как девиз одно простое слово – «верь».

То, что происходит между Райей и Сису, не просто сюжет фильма. Это химия, это накал уровня диалогов «Волшебной горы», где не обитатели элитного санатория, а несколько больших правд спорят друг с другом, решая судьбу нашего с вами мира. И благодаря этой химии мир, созданный «Диснеем» явно не без оглядки на «Навсикаю» Миядзаки, вдруг начинает оживать, волноваться, пениться. Временами перед нами оказываются уже не этические противоречия, а проповедь с экрана, когда рациональные аргументы исчезают и начинает работать то самое сердце, в честь которого была названа страна Райи. 

Конечно, напрашиваются ассоциации и с «Королем Львом»: погибший отец, предатель, необходимость вернуть царство, освободив его от зла. Но здесь те же обстоятельства даны куда менее серьезно. Смерти в мире словно нет, люди лишь временно обездвижены, и мы твердо уверены, что все жены Лота обретут плоть и кровь в финале. Предатель явно не абсолютный злодей, да и зло в виде сиреневых облачков друунов довольно абстрактное. Все для того, чтобы дети не слишком боялись, а гиперопекающие «предки» не ломали голову над тем, как уберечь чадо от психологической травмы. Но вот как объяснить ребенку, который уже хлебнул жизни, почему надо бросаться в объятия к незнакомцам, жертвовать собой при первой возможности и буквально исполнять все заповеди блаженства? Ведь именно этому учит мультфильм, да и башня с артефактом в центре Кумандры не случайно намекает на Вавилонскую. 

Для многих православных идет Великий пост, и трудно было представить себе, что диснеевский блокбастер вдруг заговорит на церковном языке, как бы приглашая всех зрителей присоединиться к этому гимну покаяния и любви. Впустить всех иммигрантов, накормить и обогреть их, даже столкнувшись с их агрессией. Стереть границы друг для друга. Перестать делить богатства. Забрать из суда свои заявления. Заключить союз со всеми, пусть это невыгодно и даже опасно. Выйти на баррикады с открытым сердцем и принять смертельный удар ради общего счастья. Обо всем этом придется задуматься после просмотра «Райи», которая к моменту выхода статьи, скорее всего, станет самым кассовым некитайским фильмом года в мире, обогнав «Тома и Джерри». И мир изменится?

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