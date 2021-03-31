В Лондоне создают мемориал, посвященный жертвам пандемии

Семьи умерших от COVID-19 нарисуют 150 тыс. красных сердец

Семьи, потерявшие близких в пандемию, начали создавать мемориал в их память, пишет The Evening Standard. На стене возле больницы Святого Томаса, где в прошлом году лечился Борис Джонсон, нарисуют 150 тыс. красных сердец.

Необычный проект организовала группа Bereaved Families for Justice, которая до этого призывала провести расследование действий правительства в ответ на пандемию. Однако, по словам организаторов, эта акция не носит политический характер, а ставит целью визуализировать потерянные жизни.

Представители Bereaved Families for Justice рассказали, что не получали разрешение на создание мемориала, но уведомили об этом муниципалитет. «Если нам скажут прекратить, мы прекратим, поскольку не ходим задержаний и арестов. Однако надеемся, что идею одобрят муниципалитет и сами политики», – заявил представитель группы.

Ожидается, что работа займет еще несколько дней, поскольку люди работают в небольшими группами и соблюдают социальную дистанцию. Стена памяти протянется на целый километр.