﻿﻿﻿﻿﻿

В Лондоне создают мемориал, посвященный жертвам пандемии

В Лондоне создают мемориал, посвященный жертвам пандемии
Фото:twitter.com/CovidJusticeUk

Семьи умерших от COVID-19 нарисуют 150 тыс. красных сердец

Семьи, потерявшие близких в пандемию, начали создавать мемориал в их память, пишет The Evening Standard. На стене возле больницы Святого Томаса, где в прошлом году лечился Борис Джонсон, нарисуют 150 тыс. красных сердец.

Фото: twitter.com/CovidJusticeUk

Необычный проект организовала группа Bereaved Families for Justice, которая до этого призывала провести расследование действий правительства в ответ на пандемию. Однако, по словам организаторов, эта акция не носит политический характер, а ставит целью визуализировать потерянные жизни.

Фото: twitter.com/CovidJusticeUk

Представители Bereaved Families for Justice рассказали, что не получали разрешение на создание мемориала, но уведомили об этом муниципалитет. «Если нам скажут прекратить, мы прекратим, поскольку не ходим задержаний и арестов. Однако надеемся, что идею одобрят муниципалитет и сами политики», – заявил представитель группы.

Ожидается, что работа займет еще несколько дней, поскольку люди работают в небольшими группами и соблюдают социальную дистанцию. Стена памяти протянется на целый километр.

profile-sample2
Британские музеи и галереи потеряли 70% посетителей в 2020 году
31-03-2021
profile-sample2
Киносезон «Советский космос» приурочен к 60-летию со дня первого полета человека в космос
31-03-2021
profile-sample2
В Лондоне создают мемориал, посвященный жертвам пандемии
31-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.