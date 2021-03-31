В отпуск с российским паспортом

Этой весной от зимней спячки просыпается не только природа, но и мировой туризм. И тут оказывается, что перед обладателями российских паспортов открываются манящие перспективы на весну и лето 2021-го.

Лондон, гудбай!

Пока Евросоюз думает о том, какие ковидные паспорта вводить, а британские пэры не могут решить, стоит ли возобновлять применение системы туристических коридоров (то есть правила посещения той или иной страны зависят от того, входит она в красный, желтый или зеленый список), многие русские британцы выезжают по делам в Россию и не спешат вернуться. И тут оказывается, что у обладателей российских паспортов есть несколько возможностей наверстать упущенное за год карантина (с соблюдением всех ограничительных мер, разумеется).

Редакция газеты ни в коем случае не призывает вас нарушать закон. Напоминаем, правительство Великобритании одобрило применение штрафных санкций в размере до £5 тыс. к тем, кто покидает страну без уважительной причины (работа, медицинская необходимость, учеба, волонтерская деятельность и некоторые другие причины). До поездки в аэропорт необходимо заполнить анкету с подробным указанием целей выезда.

Но наши читатели то и дело пишут, что, оказавшись по неотложным делам в России, не спешат возвращаться на остров. Кто-то имеет возможность работать удаленно, а кто-то просто пересиживает в родных пенатах ковидную бурю. В России большинство ограничений по коронавирусу снято, и города живут почти обычной жизнью, если не считать ношения масок и дезинфекции рук в некоторых общественных местах.

Куда дальше?

Пока авиасообщение с Великобританией заморожено (до 16 апреля), россияне в основном предпочитают лететь в Россию с пересадкой в Стамбуле. Кстати, Турция – одна из стран, охотно принимающих россиян прямо сейчас. Для пересечения границы потребуется регистрация за 72 часа до полета для активации специального HES-кода (кода здоровья), а также ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Турцию. HES-код необходим для входа в общественные места – банки, магазины, больницы, кафе, спортзалы. Рестораны возобновили свою работу до 19:00. На туристов не распространяются ограничения комендантского часа с 21:00 до 5:00.

С 25 марта свои границы для зарубежных туристов, в том числе россиян, открыли Сейшельские острова, и в начале апреля «Аэрофлот» начнет выполнять туда прямые рейсы. Со 2 апреля стартуют рейсы по маршруту Москва (SVO) – Маэ (SEZ) с частотой два раза в неделю. Половина населения на Сейшелах уже прошла вакцинацию. Туристам придется предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до регистрации на рейс. Карантин по прибытии проходить не придется.

Кипр открыл границы для россиян 1 апреля, и теперь вы официально можете въехать на остров с туристическими целями, да еще и детей прихватить. Детям до 12 лет не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус, а вот взрослые должны будут его пройти дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета и в аэропорту по прилете (результаты станут известны через 20 минут). Цена процедуры в аэропорту Ларнаки – €30 на человека, Пафоса – €32. При отсутствии коронавирусной инфекции гостям страны не придется соблюдать карантин. За 24 часа до прибытия на Кипр туристы должны зарегистрироваться на портале CyprusFightPass (cyprusflightpass.gov.cy) и указать свои личные и контактные данные, номер рейса и адрес на Кипре.

Оперштаб правительства России не согласовал возобновление регулярных рейсов на Кипр, но в агрегаторах авиабилетов есть предложения и от «Аэрофлота», и от «Победы», и от «Уральских авиалиний». Официально с 28 марта по 30 апреля «Аэрофлот» не проводит регулярные рейсы из Москвы в Ларнаку. Но фактически авиасообщение не прервано – авиакомпания продолжит выполнять как минимум два «грузопассажирских» рейса по средам и воскресеньям.

Если в отношении рейсов на Кипр сохраняется некоторая неопределенность, то с Германией, Шри-Ланкой, Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой и Сирией с 1 апреля полный порядок – с этими странами Россия возобновила авиасообщение на взаимной основе. Авиарейсы Москва – Берлин – Москва планируются пять раз в неделю, во Франкфурт – трижды в неделю. Новость о Германии согреет сердце совсем небольшому количеству людей, потому что въезд для туристов пока невозможен. А с 28 марта авиапассажиры должны представлять справку об отсутствии короновируса на основании теста, сделанного не позднее 48 часов до регистрации на тест. Пока въезд разрешен лишь при наличии гражданства или вида на жительства и близких родственных связей.

Курортный остров Пхукет (Таиланд) открывается для всех вакцинированных иностранных туристов 1 июля. Однако кроме сертификата о вакцинации или IATA Travel Pass прибывающим понадобится пройти ПЦР-тест в аэропорту и активировать приложение для отслеживания Thailand Plus. Благодаря этому по прибытии не нужно будет сидеть в карантине. На примере Пхукета власти протестируют процедуру открытия страны для массового туризма. Если вспышек COVID-19 не будет, к октябрю правительство откроет и другие курортные регионы, например остров Самуи. Таиланд стал принимать туристов еще в феврале, но с ограничениями. С апреля длительность карантина для вакцинированных туристов составляет семь дней, а для невакцинированных, но с отрицательным ПЦР-тестом – десять. Отбывать карантин разрешено только в нескольких отелях из специального реестра. Власти надеются, что количество вакцинированных местных жителей на Пхукете к июлю достигнет 70%. Июль – время мягкого сезона дождей на острове, а потому вряд ли властям Таиланда стоит ожидать летом мощного притока туристов из холодной Европы.

Болгария открывает туристический сезон 1 мая. Страна вводит зеленый сертификат для туристов со справкой о наличии антител к COVID-19, с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о прививке. Такие туристы могут въехать в Болгарию и не проходить карантин. Подобный зеленый коридор ждет и туристов из Украины.

Куба открывает 1 апреля свой главный курорт, Варадеро (на Кайо-Коко летать было можно и раньше), и количество рейсов из Москвы увеличивается до семи в неделю. Виза россиянам в страну рома и сигар не нужна. Протокол прибытия предполагает сдачу двух ПЦР-тестов – за 72 часа до отправления и по прилете.

После длительного карантина открылась и Греция – правда, пока с квотой в 4 тыс. россиян в неделю, но ожидается, что с 14 мая и это ограничение будет снято. Для свободного въезда и перемещения по солнечной Греции потребуется сертификат о прививке, справка об антителах или ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19. Кстати, аэропорт Домодедово стал выдавать результаты тестов в том числе и на английском языке.

Любителей экзотики с 1 мая ждет Монголия, сообщил вице-премьер страны Амарсайхан. В стране запустили программу массовой вакцинации населения и приняли ряд мер по усилению санитарно-эпидемиологического контроля.

И напоследок – отличные новости из Хорватии для «цифровых кочевников» и тех, кто все еще работает на удаленке: Хорватия готова выдать вам визу сроком на 12 месяцев. При этом нет надобности открывать в Хорватии юрлицо. Проект распространяется на удаленщиков и фрилансеров из стран, не входящих в ЕС, то есть и на обладателей британских паспортов. Вишенка на торте – ваши дети могут обучаться в ближайшей частной или государственной школе. В последнем случае правительство предоставит бесплатный 70-часовой курс хорватского языка.

Подготовила Елена Лео