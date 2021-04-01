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Владельцы домов вблизи аэропорта Саутенд получат компенсацию за шум

Владельцы домов вблизи аэропорта Саутенд получат компенсацию за шум
Фото:commons.wikimedia.org

Суд обязал аэропорт выплатить £86,5 тыс.

Владельцы девяти домов, расположенных неподалеку от лондонского аэропорта Саутенд, получат компенсацию за гул и стресс, пишет The Independent. В 2012 году было завершено расширение основной взлетно-посадочной полосы, из-за чего аэропорт начал принимать большие и весьма шумные самолеты.

Бывшие и нынешние домовладельцы в разное время обращались по этому поводу в суд: по их словам, жилье сильно потеряло в цене, а шум мешал нормально жить. Высший трибунал согласился с доводами истцов и обязал аэропорт выплатить в общей сложности £86,5 тыс., пишет The Independent. Один из исков был отклонен.

В зависимости от приближенности к аэропорту домовладельцы получат от £4 тыс. до £17 тыс. 

Руководство аэропорта не согласилось с тем, что расширение взлетно-посадочной полосы привело к удешевлению домов в районе, однако не стало оспаривать решение суда.

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