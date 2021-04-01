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Королева начала читать газету «Англия»!

Королева начала читать газету «Англия»!
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Теперь Елизавета II получает свежую информацию о происходящем в мире

Королева Великобритании Елизавета II начала читать газету «Англия», поделился новостью источник, близкий к королевской семье. Ее Величество заметила свежий номер в руках одного из работников Букингемского дворца и не смогла пройти мимо.

Больше всего ей понравились рубрики «Англомания» (королева с удовольствием освежила в памяти некоторые исторические события), «Читать!» (теперь она знает, чем будет заниматься в Виндзорском замке по выходным) и «Детское» (недавно королева в десятый раз стала прабабушкой). Порадовал Ее Величество и тот факт, что журналисты регулярно пишут о королевской семье, а читатели внимательно следят за развитием событий.

«Это самый достоверный источник информации о происходящем в мире, – говорится в официальном обращении Букингемского дворца. – Мы рады, что такая прекрасная газета выходит на территории Соединенного Королевства и желаем ей успехов!»

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