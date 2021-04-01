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Национальный прожиточный минимум вырос до £8,91 в час

Национальный прожиточный минимум вырос до £8,91 в час
Фото:123rf.com

Возрастной порог по этой ставке снизили с 25 до 23 лет

С 1 апреля национальный прожиточный минимум (National Living Wage) вырастет на 2,2% до £8,91 в час, пишет BBC. Это значит, что средний штатный сотрудник получит прибавку в размере £345 в год.

Теперь на получение минимальной заработной платы по этой ставке могут рассчитывать люди от 23 лет. Кроме того, вырастет оплата труда стажеров и лиц в возрасте 18-22 лет. По словам представителей правительства, от повышения выиграют прежде всего работники ретейла, гостиничного бизнеса, клининговых сервисов и сферы технического обслуживания.

Прежняя ставка

Новая ставка (с 1 апреля)

>23 лет

£8,72

£8,91

21-22 года

£8,20

£8,36
18-20 лет

£6,45

£6,56
<18 лет

£4,55

£4,62
Стажер £4,15

£4,30

Большая часть предприятий розничной торговли и гостиничного бизнеса в Великобритании остаются закрытыми из-за коронавируса. Это значит, что отправленные в оплачиваемый отпуск (на furlough) сотрудники продолжат получать 80% от своего дохода по старым ставкам. На повышение заработной платы они могут рассчитывать только после возвращения на рабочее место.

Генеральный секретарь Конгресса профсоюзов (Trades Union Congress) Фрэнсис О’Грэйди считает, что такие условия работы несправедливы. По ее мнению, правительство должно повысить зарплату сотрудников независимо от их нынешнего положения.

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