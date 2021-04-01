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Во Франции снова вводят общенациональный карантин

Во Франции снова вводят общенациональный карантин
Фото:123rf.com

С 3 апреля закрываются школы и непродовольственные магазины

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении третьего общенационального карантина с 3 апреля, пишет Insider. Местная система здравоохранения снова переживает резкий наплыв пациентов: в отделениях реанимации находятся более 5 тыс. человек.

Большинство из них поступает в больницы с британским вариантом коронавируса.

Локдаун продлится четыре недели. Начиная с субботы в стране закрываются школы и непродовольственные магазины, а также вводится комендантский час с 19:00 до 6:00.

От места жительства можно будет отъезжать только на 10 км, для дальних поездок понадобится специальное разрешение.

Разговоры о введении карантина возникли еще в середине марта, когда Эмманюэль Макрон ввел точечные ограничения в шестнадцати регионах.

Вакцинация в стране идет низкими темпами: только 10% населения страны привились от коронавируса. С 16 апреля первую дозу препарата против COVID-19 должна получить возрастная группа от 60 до 70 лет, с 15 мая начнется вакцинация людей от 50 до 60 лет. Жители страны младше 50 лет смогут вакцинироваться не раньше середины июня.

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