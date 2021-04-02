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Пасхальные традиции Великобритании

Пасхальные традиции Великобритании
Фото:123rf.com

В этом году Великобритания будет праздновать Пасху 4 апреля. Мы расскажем о существующих в стране традициях и раскроем главный секрет: откуда взялся кролик, «несущий» шоколадные яйца?

Западные традиции

Пасха – главный праздник европейского христианства. Отмечают ее в первое воскресенье после весеннего полнолуния. По этому дню определяются даты других переходящих торжеств, в том числе – Вознесения Господня и Пятидесятницы. Только в Шотландии пасхальные каникулы длятся с пятницы по воскресенье, остальная Британия празднует вплоть до вторника.

Сам праздник предваряет Пасхальное триединство. В Великий четверг католики и англикане вспоминают последний день жизни Христа и день Тайной вечери. До 1670 года в этот день члены британской королевской семьи во главе с монархом омывали ноги нескольким беднякам, чтобы показать своим подданным преданность и смирение.

Фото: wikimedia.common.org

Страстная пятница служит напоминанием о распятии Христа. Это день скорби, когда церкви обычно стоят пустыми без украшений и цветов, а в некоторых местах даже покрывают статуи и иконы. В этот день в Британии едят hot cross buns – сдобные булочки с крестом на верхушке, напоминающим о жертве Христа. Обычно их выпекают к утру, на завтрак. Есть поверье, что такие булочки не покрываются плесенью.

Великая суббота считается днем погребения Христа. Верующие готовятся к празднованию, в большинстве храмов проводятся торжественные службы. Этот день считается лучшим для проведения обряда крещения, так как первое причастие выпадет на Пасхальное воскресенье.

В этом году церкви  в стране закрыты из-за эпидемии коронавируса, а службы будут транслироваться онлайн.

В Великое воскресение празднуется Воскрешение Христово. Церковное убранство оформляют в бело-золотых оттенках, украшают белыми цветами, чаще всего лилиями. Перед храмами и на ближайших холмах разводят большие костры. Они символизируют Свет Божий, и от них зажигается большая свеча – пасхал, от которой затем зажгут свои свечи верующие. После этого священнослужители проводят торжественную службу, которая завершается крестным ходом вокруг храма.

Фото: 123rf.com

Вареные или шоколадные?

Пасха не обходится без яиц – символа новой жизни. К тому же много лет Пасха была первым днем с Великого поста, когда можно было разговеться –  съесть животный белок, так что без яиц пасхальный завтрак у британцев не обходится – в ход идут омлеты, запеканки и яичницы. Традиции «христосоваться» у них нет, зато есть другая – катить яйца с холма: чье меньше треснет «по дороге», тот и победил.

Одно из главных развлечений празднества – охота за шоколадными яйцами. По поверью, рано утром в день Пасхи мимо домов и садов пробегает пасхальный кролик, пряча от детей гнезда с шоколадными гостинцами. Так что первое, что делает ребенок поутру, – бежит проверять все полки, клумбы и горшки. Самого ушастого тоже не забывают – кроличьи фигурки украшают праздничный стол, пасхальные венки и сады.

Фото: 123rf.com

Главная пасхальная тайна: откуда взялся кролик?

Первое упоминание о пасхальном кролике появилось в 1682 году. Немецкий профессор медицины Георг Франк фон Франкенау опубликовал историю, в которой он рассказал об удивительном кролике, который откладывает яйца и прячет их в саду. История так полюбилась немцам, что превратилась в красивую пасхальную традицию. Спустя два века «шоколадный кролик» вместе с первыми немецкими иммигрантами пересек Атлантический океан и поселился в Америке, где связанная с ним легенда получила еще больший размах.

Казалось бы, вот и вся история, но не тут-то было. При ближайшем рассмотрении у легенды о пасхальном зайце обнаруживаются языческие корни, причем – германские. В начале весны праздновался день Эостры, или Остары – богини утренней зари, весны и плодородия. Ее символом считался плодовитый кролик. По одной легенде, ушастые зверюшки носили для богини светильники. По другой Остара однажды пожалела замерзающую птицу и обратила в кролика, чтобы мех спас ее от холода, но полного превращения не получилось, и заяц сохранил способность нести разноцветные яйца.

Подготовила Влада Жунина

Фото: 123rf.com
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