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Улицы возле станции метро Bank закроют для автомобилистов

Улицы возле станции метро Bank закроют для автомобилистов
Фото:123rf.com

В Сити появится новая пешеходная зона

Корпорация лондонского Сити объявила о намерении сделать улицы возле станции метро Bank пешеходными, чтобы перекресток стал более безопасным для пешеходов и велосипедистов, сообщает City A.M.

Согласно плану, участок Треднидл-стрит (Threadneedle Street) между ближайшей развязкой и Бартоломью-лейн закроют для движения в обоих направлениях. Автомобили и автобусы не смогут ездить по участку улицы Королевы Виктории (Queen Victoria Street) между улицей Баклерсбери (Bucklersbury) и развязкой.

Исключение будет сделано только для тех, кто выезжает из района Уолбрук в западном направлении. Улица Принсесс-стрит (Princes Street) будет открыта для автобусов и велосипедов в северном направлении.

Муниципальная администрация также планирует расширить тротуары, поставить скамейки и украсить пешеходную зону зелеными насаждениями. Глава комитета Сити по городскому планированию и транспорту Аластер Мосс попросил жителей Лондона высказать мнение о нововведениях. «Мы сделаем улицы безопаснее для пешеходов и велосипедистов и улучшим общественное пространство в этой части города», – добавил он.

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