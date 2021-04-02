Студенты университетов бесплатно обучают детей из малообеспеченных семей

4 тыс. добровольцев помогают ученикам наверстать материал

В марте 2020 года Джейкоб Келли, студент факультета философии, политики и экономики Оксфордского университета, задумался о том, как карантин повлияет на будущее учеников школ. Они наверняка отстанут от программы, а разрыв между детьми из богатых и бедных семей только увеличится.

У него возникла идея создать ассоциацию студентов-репетиторов, которые помогали бы детям из малообеспеченных семей. Так появилась Coronavirus Tutoring Initiative (CTI), пишет The Guardian. За год волонтеры потратили 35 тыс. часов своего времени, чтобы совершенно бесплатно объяснить материал ученикам.

К примеру, Хасан аль-Хабиб, который получает докторскую степень по онкологии в Кембриджском университете, раз в неделю преподает биологию Фардове Ахмед. Осенью этого года девушка собирается стать медсестрой.

CTI работает независимо от государственной национальной программы репетиторства (NTP). По словам одного из организаторов Лоры Принс, даже после открытия школ 8 марта они продолжают получать заявки.