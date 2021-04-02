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Борис Джонсон поддержал введение вакцинных паспортов для внутреннего пользования

Борис Джонсон поддержал введение вакцинных паспортов для внутреннего пользования
Фото:123rf.com

Оппозиция выступает против подобных мер

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал идею о введении вакцинных паспортов для внутреннего пользования, пишет The Guardian. В правительстве считают, что это поможет быстрее ослабить коронавирусные ограничения. Предполагается, что паспорт будет электронным: в модифицированном приложении NHS появится информация о вакцинации человека и результате теста на антитела. Документ необходимо будет предъявлять при посещении баров, футбольных стадионов и других общественных мест.

Правительство еще не определилось с решением по данному вопросу. Однако некоторые британцы уже получили приглашение посетить футбольный матч «Лестер Сити – Саутгемптон», который пройдет 18 апреля на стадионе Уэмбли. Пока местные власти говорят, что зрителям необходимо сдать один тест за 24 часа до матча и один после игры.

Более 70 депутатов парламента из самых разных партий не согласились с доводами Бориса Джонсона. По их мнению, введение паспортов усугубит дискриминацию, пишет The Independent. «Это слишком авторитарный шаг. Мы должны победить вирус не дискриминацией и угнетением, а просвещением, вакцинацией и взаимной поддержкой», – заявила представитель партии лейбористов баронесса Чакрабарти.

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