Жителям Англии начнут раздавать наборы для тестирования на COVID

Каждый сможет получить по два экспресс-теста в неделю

С 9 апреля жителям Англии будут выдавать по два бесплатных экспресс-теста на COVID-19 в неделю, пишет Sky News. Ранее их получали только люди, находящиеся в группе риска по состоянию здоровья, работники NHS, сотрудники и обитатели домов престарелых и школьники.

Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии примут решение об использовании тестов самостоятельно, сообщили в правительстве. Жители Англии смогут получить комплекты для забора биоматериала в центрах тестирования, аптеках или заказать на дом по почте. Программа экспресс-тестирования населения получила название Operation Moonshot и должна была стартовать еще летом 2020 года. На ее реализацию государство выделило £100 млрд.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и премьер-министр Борис Джонсон утверждают, что тесты помогут выявить вспышки болезни в отдельных регионах и скорее ослабить ограничения. Некоторые медэксперты скептически отнеслись к высказываниями правительства. «Мы не знаем, насколько хорошо все будет работать в домашних условиях. Неизвестно, смогут ли люди взять у себя мазок», – заявила профессор Уорикского университета Шарн Тейлор-Филиппс.