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В NHS одобрили устройство для лечения головных болей

В NHS одобрили устройство для лечения головных болей
Фото:123rf.com

Нейростимулятор GammaCore снимает неприятные ощущения

Специалисты NHS England одобрили использование нейростимулятора GammaCore для лечения кластерных головных болей. Небольшое портативное устройство, снимающее неприятные ощущения, теперь станет доступно всем, кто в нем нуждается. 

Эффективность гаджета была доказана в процессе клинических испытаний, которые заняли два года. GammaCore обеспечивает слабую электрическую стимуляцию блуждающего нерва без побочных эффектов. По расчетам NHS, это поможет 11 тыс. человек избавиться от изнурительной боли и других неприятных симптомов.

Кластерная боль в голове (острая боль в одной части головы) возникает сериями приступов до восьми раз в день. Они могут длиться от 15 минут до трех часов. Это достаточно редкое циклическое расстройство, которое чаще встречается у мужчин. Первые головные боли подобного характера могут появиться в возрасте от 30 до 40 лет.

Примерно два человека из тысячи страдают от редкого типа головной боли, которую нельзя унять обычными болеутоляющими средствами или кислородной терапией.

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