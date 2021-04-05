В NHS одобрили устройство для лечения головных болей

Нейростимулятор GammaCore снимает неприятные ощущения

Специалисты NHS England одобрили использование нейростимулятора GammaCore для лечения кластерных головных болей. Небольшое портативное устройство, снимающее неприятные ощущения, теперь станет доступно всем, кто в нем нуждается.

Эффективность гаджета была доказана в процессе клинических испытаний, которые заняли два года. GammaCore обеспечивает слабую электрическую стимуляцию блуждающего нерва без побочных эффектов. По расчетам NHS, это поможет 11 тыс. человек избавиться от изнурительной боли и других неприятных симптомов.

Кластерная боль в голове (острая боль в одной части головы) возникает сериями приступов до восьми раз в день. Они могут длиться от 15 минут до трех часов. Это достаточно редкое циклическое расстройство, которое чаще встречается у мужчин. Первые головные боли подобного характера могут появиться в возрасте от 30 до 40 лет.