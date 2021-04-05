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Борис Джонсон огласил дальнейшие планы по выходу из карантина

Борис Джонсон огласил дальнейшие планы по выходу из карантина
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

С 12 апреля начнется новый этап снятия ограничений

5 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на брифинге по коронавирусу, где огласил дальнейшие планы по выходу из карантина, сообщает BBC. По его словам, новый этап снятия ограничений стартует через неделю, как и было запланировано. Быстрая вакцинация населения и снижение количества заражений позволяют это сделать.

С 12 апреля:

– откроются непродовольственные магазины, парикмахерские и маникюрные салоны;

– пабы и рестораны начнут принимать посетителей на открытых верандах и в пивных садиках. Алкоголь можно заказывать без сопутствующего блюда, но посетители по-прежнему должны соблюдать дистанцию;

– откроются спортзалы, спа-салоны, библиотеки, зоопарки, аттракционы на свежем воздухе и кинотеатры под открытым небом;

– представители одного домохозяйства смогут выехать на отдых в пределах в Англии, остановившись в отдельных апартаментах;

– на свадьбах смогут присутствовать до 15 человек, на похоронах – до 30 человек;

– дети смогут посещать любые занятия в помещении, в том числе спортивные.

Ожидалось, что Борис Джонсон подробно расскажет о действии сертификатов вакцинации и возобновлении международного туризма с 17 мая. Отвечая на вопросы граждан, премьер-министр выразил надежду, что путешествия возобновятся в следующем месяце, однако окончательное решение будет принято позднее.

Сертификаты вакцинации могут использоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж. В них будет указана информация о дате прививки или результате тестирования на COVID-19. Более подробную информацию правительство пообещало предоставить на этой неделе, однако уже точно известно, что сертификаты не введут на данном этапе снятия ограничений.

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