Все меньше молодых британцев получают водительские права

В этом году их число снизилось до 2,97 млн

Число обладателей водительских прав в возрасте от 16 до 25 лет уменьшается с каждым годом, пишет The Guardian. Согласно отчетам Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), в 2012 году их было 3,42 млн, в 2020 – 3,32 млн, а в 2021 году – всего 2,97 млн человек.

Президент Британской автомобильной ассоциации (AA) Эдмунд Кинг пояснил, что резкое падение в этом году можно объяснить запретом на проведение уроков по вождению и сдачу экзаменов во время пандемии. Кроме того, правительство отказалось продлить период между сдачей теории и вождения. Сейчас у водителя есть два года, затем результат теоретического экзамена аннулируется.

В Англии и Уэльсе уроки вождения возобновятся с 12 апреля, а жителям Шотландии придется ждать до 6 мая.

Директор организации по защите прав автомобилистов RAC Foundation Стив Гудинг утверждает, что интерес к вождению у молодых людей еще не угас. Но опрос министерства транспорта Великобритании показал, что наиболее частыми причинами, по которым молодые люди от 17 до 20 лет не пытаются получить права, были затраты на обучение вождению (41%), покупку автомобиля (31%) и страхование машины (30%).