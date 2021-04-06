Фунт стерлингов вырос на фоне новостей о вакцинации населения

Британская валюта показала лучшую динамику с 2015 года

В первом квартале 2021 года фунт стерлингов вырос на 4,8% по отношению к евро, пишет Reuters. Британская валюта показала лучшую динамику с 2015 года на фоне новостей о вакцинации населения, которая идет рекордно быстрыми темпами.

Инвесторы надеются на скорейшее восстановление экономики, а данные по промышленному производству показывают резкий рост числа заказов. «Поступающие из Великобритании показатели превосходят наши ожидания, – заявил валютный аналитик банка MUFG Ли Хардман. – Не исключено, что такая динамика продолжится и в следующем квартале».

Общественное мнение о действиях правительства сменилось на положительное, а компании начинают смотреть в будущее с оптимизмом. 55% фирм – членов Британской торговой палаты (BCC) ожидают увеличения товарооборота в ближайшие 12 месяцев.

«В текущих условиях фунт еще может оставаться довольно слабым по отношению к доллару, – отметила старший валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули. – Но по отношению к юаню, иене или евро он останется на хорошем уровне».