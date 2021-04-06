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Жители Лондона расширяют жилое пространство за счет сада

Жители Лондона расширяют жилое пространство за счет сада
Фото:123rf.com

Купить большой дом становится сложнее из-за высоких цен

Лондон – единственное место в Великобритании, где садовое пространство у дома уменьшается с каждым годом, пишет The Telegraph. Картографическое агентство Ordnance Survey подсчитало, что с 2011 по 2021 год оно уменьшилось на 4%, а в других городах выросло на 5%.

Причин этому две, говорят девелоперы. За пределами Лондона новые дома строят с большим садовым пространством, а в самой столице этого сделать нельзя из-за нехватки места. Кроме того, жители Лондона предпочитают расширять жилое пространство вместо того, чтобы переехать в дом с большей площадью.

Огромной популярностью пользуются сейчас разнообразные пристройки, которые используют в качестве летних кухонь, детских, рабочих кабинетов и домашних кинотеатров. Это гораздо выгоднее, нежели переезд, за который придется заплатить десятки тысяч фунтов: в 2014 году выросла ставка гербового сбора на дома стоимостью более £937 тыс.

«Многие люди решили остаться на месте, пожить еще пять лет в старом доме и переехать позже, когда цены на рынке жилья снизятся», – объясняет специалист страховой компании Hiscox Майкл Дир.

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