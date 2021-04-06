Садик Хан допускает легализацию марихуаны

Он обещает заняться этим в случае победы на выборах мэра Лондона

Действующий мэр Лондона Садик Хан допускает возможность легализации марихуаны, пишет The Guardian. В случае победы на выборах в мае 2021 года он обещает создать комиссию, которая будет состоять из независимых экспертов в области юриспруденции, здравоохранения и общественных отношений. Они проанализируют опыт других стран по борьбе с наркозависимостью, а также представят возможные плюсы и минусы декриминализации наркотиков класса B для Великобритании.

Садик Хан считает, что общественность поддерживает его в этом шаге. Опрос Survation, опубликованный в 2019 году, показал следующее: 63% жителей Лондона поддерживают легализацию и регулирование продажи и потребления рекреационной марихуаны, 19% выступают против.

В целом по Великобритании за послабления в отношении каннабиса выступают 47% населения, против – 30%.

По данным столичной мэрии, незаконная торговля наркотиками обходится Великобритании в £19 млрд в год. В прошлом году порядка 42 тыс. человек в Англии и Уэльсе были обвинены в подобных преступлениях.