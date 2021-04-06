«Тотальный диктант-2021» состоится 10 апреля

Мероприятие пройдет в онлайн-формате

В 2004 году студенты Новосибирского государственного университета провели первый «Тотальный диктант» – акцию, во время которой любой желающий мог написать текст под диктовку, а потом получить оценку собственной грамотности. Спустя несколько лет акция превратилась в глобальное мероприятие, которое проходит одновременно в сотнях городов по всему миру.

В этом году диктант пройдет в субботу, 10 апреля. Автором текста станет Дмитрий Глуховский и, по словам организаторов, обещает вдохнуть в текст диктанта жизнь! Мероприятие состоится в онлайн-формате: участники напишут диктант дома под трансляцию на сайте, а потом смогут проверить ошибки.

Как написать диктант онлайн?

1. Зарегистрироваться на сайте totaldict.ru/online до 10 апреля. Это займет всего пару минут;

2. Зарегистрироваться необходимо даже в том случае, если у вас уже есть учетная запись на этом сайте. В таком случае нужно просто проставить галочку, уведомив о своем участии в этом году;

3. Опций регистрации / потенциальных галочек будет две:

– писать диктант онлайн (это позволит вам написать текст в электронном виде и сдать его на проверку прямо на сайте);

– слушать и смотреть онлайн-марафон (все диктовки). Если выбираете только эту опцию, то сдать текст в электронном виде на проверку не получится, — она для тех, кто хочет писать от руки.

4. После регистрации вы получите подтверждение на электронную почту. В этом письме будет ссылка, перейдя по которой 10 апреля в соответствующее время, вы сможете написать диктант в прямом эфире.

5. При желании можно написать несколько разных текстов подряд. Список трансляций с названиями каждой из частей, временем диктовки и именами диктаторов появится на странице онлайн-диктанта ближе к дате проведения.

Как подготовиться?

В этом году уроки по подготовке к диктанту ведет Владимир Пахомов. Найти их можно по ссылке.

Лондонские организаторы также приглашают присоединиться к ZOOM-встрече для экспресс-подготовки к диктанту и обмена новостями. Она пройдет 8 апреля в 19:00 по Лондону. Ссылка на мероприятие здесь. Meeting ID: 852 1877 7696

Passcode: 605938