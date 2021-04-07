Британцам до 30 лет не рекомендуют прививаться вакциной AstraZeneca

Регулятор MHRA принял такое решение из-за небольшого риска возникновения тромбов

Жителей Великобритании до 30 лет по возможности будут прививать вакцинами Pfizer или Moderna, сообщает The Guardian. Британский регулятор MHRA принял такое решение из-за небольшого риска возникновения тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca. Заместитель главного врача Англии профессор Джонтан Ван-Там утверждает, что замена препарата не повлияет на темпы вакцинации в стране.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что изучает другие вакцины на предмет связи с образованием тромбов. Три случая венозной тромбоэмболии было выявлено после прививки вакциной Johnson & Johnson.

В Великобритании на 31 марта зафиксировали 79 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. 19 человек скончались, однако нельзя утверждать однозначно, что причиной стал именно тромбоз, заявила глава MHRA доктор Джун Рейн. По ее словам, преимущества использования вакцины значительно превышают риски.

Медэксперты советуют беременным женщинам обсудить вакцинацию со своим врачом. Тем, у кого в анамнезе есть тромбоз, прививаться вакциной AstraZeneca не рекомендуется.