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Спецпроект «Британская история ужасов»: Парламентская Джоан

Спецпроект «Британская история ужасов»: Парламентская Джоан
фотоpicryl.com

Елена Чернова

Многие считают, что мясорубки жестоких войн и безжалостных революций, уничтожающие сотни тысяч людей за считанные дни, практически обошли Британские острова стороной, но это заблуждение. И вы убедитесь в этом сами, прочитав о самой кровопролитной склоке за всю историю Британии – Английской гражданской войне – и судьбе ее выдающейся участницы, вошедшей в историю под прозвищем Парламентская Джоан. 

Война и скудный мир

Вопреки мифу, жители Британских островов постоянно воевали – количество войн за одно столетие доходило до пятнадцати. Многие вооруженные конфликты разворачивались на чужой территории или в колониях, но часть происходила и здесь, в Британии, причем большей частью это были гражданские войны: враждовали Ирландия, Шотландия, Англия и Уэльс, резали друг друга протестанты и католики, непрерывно шла борьба за престол, регулярно то тут, то там вспыхивали различные восстания и т. д. Среднестатистический англичанин, живший четыре или пять столетий назад, обязательно заставал за свою жизнь хотя бы одну войну, а порой и несколько.

Никаких ограничений не существовало: воевать можно было любым доступным способом, а армия победителей могла сделать с побежденными абсолютно все, что захочет. Вражеских солдат, как правило, не держали в плену – невыгодно, поэтому их или просто распускали по домам, или поголовно убивали. Захваченные города и поселки традиционно отдавались на разграбление рядовым солдатам (обычно на один или три дня), и те были вольны делать с жителями что угодно, а приказ убить всех жителей и сжечь город был обычным делом.

Все, что оставалось побежденным, – терпеть и хоронить покойников. Жаловаться по этому поводу было некому: убийства, совершенные на войне, прощала даже церковь. 

Право победителя. Irish Rebellion of 1641, война между ирландцами и англичанами. https://es.wikipedia.org

Английская революция

Самой кровавой в британской истории войной мы обязаны стараниям короля Карла I. У него плохо получалось править, при этом стремление к абсолютной власти было велико, так что к 1642 году против него взбунтовались Ирландия, Шотландия и Англия, а вдобавок и собственный парламент. Монарх покинул Лондон, поддерживавший парламент, и начал собирать армию. Это положило начало длинной серии гражданских войн, которая закончилась казнью Карла I и полной победой парламента в 1651 году. 

Одна из основных причин Английской революции – необходимость смены государственного устройства. Англия переходила от устаревшего феодализма с жесткой завязкой на дворянство к капитализму с его финансовыми и прочими возможностями. Поэтому в бою сходились не просто роялисты и парламентарии, а сторонники старых порядков и борцы за новые горизонты. Заодно воевали между собой шотландцы, ирландцы и англичане, различные религиозные группы и много кто еще. Военная лихорадка захватила без преувеличения всю страну. 

Начало конфликта. Король Карл со своими войсками. https://picryl.com/media/english-civil-war-16421651-from-pictures-and-royal-portraits-illustrative-of-5dc2b0

Что до нашей героини, то Элизабет Элкин, родившаяся в 1600 году, поначалу вела обыкновенную жизнь. Выросла, вышла замуж, родила троих детей – все как у всех. А потом ее мужа, Фрэнсиса Элкина, повесили по обвинению в шпионаже обосновавшиеся в Оксфорде роялисты. Никто не знает, был ли Фрэнсис на самом деле шпионом, но в ту пору захватчики, как вы уже знаете, могли делать в подконтрольном городе что угодно. 

Английская гражданская война демонстрировала разом все самые страшные стороны войн той эпохи. Участники словно соревновались в жестокости. Родственники нередко сражались друг против друга, оказавшись по разные стороны баррикад. В стране свирепствовал лютый голод, разрастались эпидемии. Людей тысячами казнили без суда. В захваченном парламентариями ирландском городке Дроэда по приказу Оливера Кромвеля вырезали всех жителей подчистую: стариков, женщин и детей – на том основании, что они сопротивлялись парламентским войскам и исповедовали католичество. А в городе Портадаун захватившие его ирландцы-католики (участники Ирландского восстания) убили всех жителей города, исповедовавших протестантство. И это были вовсе не единичные случаи. 

Личная война Элизабет Элкин

Но вернемся к нашей героине. Мужа казнили, дом разграбили, и тогда Элизабет решила воевать. Как может. На стороне парламента, само собой. Она связалась сразу с несколькими влиятельными парламентариями, предложив им услуги по шпионажу, и в рамках этой задачи включилась в лондонский издательский бизнес. В то время в Лондоне уже ежедневно печатали новостные листки (так называемые newsbooks, предки современных газет) – пророялистские, естественно, были запрещены.

Поначалу Элизабет выявляла тех, кто продавал «запрещенку», а потом начала под прикрытием печатать и продавать роялистские тексты и сдавать парламенту тех, кто их покупал или заказывал, а также искать роялистские подпольные печатные прессы. Свои донесения она подписывала именем Джоан. Сохранились ее письма в парламент, наполненные ценными сведениями и массой ехидных комментариев по поводу деятельности роялистов.

Попутно Элизабет печатала и пропарламентские новости, и просто новости. Достоверно доказать преступный характер ее деятельности у роялистов ни разу не получилось: скромная сельская жительница обставляла дела так ловко, что прямо обвинить ее в двойной игре никак не выходило. Зато ее несколько раз пытались убить.

Newsbook XVII века  https://en.wikipedia.org/

Первое ее донесение в парламент датируется 1645 годом, шпионажем она занималась до окончания войны, а в 1653 году покинула Лондон, чтобы в Портсмуте присоединиться  к доктору Дэниелу Уистлеру, создавшему медицинский лагерь для солдат, раненных на Англо-датской войне. Там оказывали помощь и английским, и голландским солдатам, что было по тем временам большой редкостью – так обычно делали только монастырские больницы. 

Элизабет работала медсестрой, пока в 1655 году не умерла в бедности от неизвестного заболевания. В историю она вошла как успешная шпионка и как одна из первых медиков, придерживавшихся современного принципа «врач не воюет». Портретов ее не сохранилось.

Последствия

А вот гражданская война принесла много последствий, одно другого серьезнее.

Оливер Кромвель возглавил страну. Долго его идеи не продержались: новая английская республика начала разваливаться сразу же после его смерти, и в 1660 году в стране восстановили монархию, призвав на трон Карла II – сына казненного короля. Тем не менее монархия на английских берегах навсегда перестала быть абсолютной.

В правители адекватный и разумный молодой принц годился куда лучше своего покойного родителя. Страна начала потихоньку восстанавливаться, старый феодальный строй был уничтожен, ему на смену пришел свободный капитализм. Прирожденные права и льготы дворянства начали ограничивать. Родились классы земельной и промышленной буржуазии, а следом – класс промышленных рабочих. Началась индустриальная революция. Люди незнатные, но многого добившиеся получили возможность занять ведущие позиции в обществе, что прежде было реально только при наличии титула. 

Статистика Английской революции поразит людей даже с крепкими нервами. Во вместе взятых Англии, Шотландии и Ирландии количество смертей в процентном выражении сопоставимо с потерями Советского Союза во Второй мировой войне. Смерти были очень неравномерно распределены по частям страны – если посчитать отдельно по Ирландии, пострадавшей больше всех, то там в результате революции и ее последствий было уничтожено 41% населения.

Также в цикле “Британская история ужасов”:

Ведьмы из Пендла

– Сожженная заживо

– Первый крестный отец Лондона

– Капитан Кидд и сундук мертвеца

– Судья-монстр и морское право

– Проститутка Нелл Гвин

– Прокаженный король

– Мрачный жнец и чума

– Повешен, выпотрошен и четвертован

– Сорок мучеников

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