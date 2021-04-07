Вещи, которых нам не хватает в Британии

Ностальгический опрос среди наших на острове

Вы когда-нибудь задумывались, чего вам не хватает за границей? Есть ли что-нибудь такое, что жизнь в другой стране никогда не заменит? Мы решили спросить об этом русскоговорящих жителей Британии, которые давно находятся вдали от родины, и ответы получились самые разные!

Никита, 20 лет

Я живу в Англии уже шесть лет, и мне очень не хватает пельменей. Да, их можно купить здесь в специальных магазинах, но, во-первых, стоят они дороже, а во-вторых, вкус у пельменей на родине совсем другой. Помню, года два назад летом я прилетал в Москву и месяца три ел одни пельмени. Купишь себе килограмм и радуешься жизни: деньги тратить не нужно, и холодильник всегда полон.

Русские пельмени – это быстро, вкусно и питательно. У меня организм молодой, ему нужно хорошее мясо. В Англии же в магазинах можно купить какие-нибудь равиоли с сыром и ветчиной либо приходится тащиться в магазин с восточноевропейской едой, а такой, знаете ли, не во всех городах есть.

Еще русские пельмени – это идеальная еда для студентов, которые много учатся и параллельно работают. В России стоят они недорого, а как сваришь, голод долго не чувствуешь. До сих пор не понимаю, как англичане живут без них.

Иван, 23 года

Как бы странно это ни звучало, но мне кажется, что в России другой воздух. На родине как-то легче дышится. Живу в Лондоне уже семь лет и все никак не могу привыкнуть, а как в Москву приедешь – вздохнуть можно полной грудью. Не знаю, с чем это связано, но здесь мне очень не хватает свежего воздуха. Еще одна вещь – метро. По сравнению с лондонским московское просто сказка. Здесь летом в подземку страшно спускаться: духота, маленькие вагоны, куча людей – одним словом, ужас. Другое дело Москва. Вагоны просторные, есть кондиционер, продуть, конечно, может, но уж лучше так, чем потным из лондонского метро выходить. Хоть английская подземка была и первой в истории, ей есть чему поучиться у нашей.

Татьяна, 37 лет

Помню, однажды в Великобритании мне пришлось буквально уговаривать врача сделать мне анализ крови. В России все бы было совсем наоборот – у нас пока тебя по всем кабинетам не затаскают, окончательного вердикта не жди. В Великобритании врачи за тобой менее пристально наблюдают и оказывают реальную помощь, когда уже просто отступать некуда. Еще помню, дочке знакомой в школе плохо стало, и ей в медпункте предложили парацетамол. Мол, выпей, и все пройдет. И так у англичан со всем: болит голова – парацетамол, болит горло – парацетамол, температура – парацетамол. А вот если человек ногу сломает, ему тоже его дадут? (Дадут! – Прим. редактора.)

То ли дело у нас в России: вроде болит одно, а у тебя еще что-нибудь найдут. Да, ходить по врачам так себе удовольствие, но зато точно знаешь, что тобой будут заниматься и обязательно вылечат.

Андрей, 24 года

Мне нужны супы! Почему англичане их не едят? Это же так вкусно! Чтобы поесть борща или рассольника, нужно обязательно идти именно в русский ресторан или готовить самому, что у меня не всегда получается. Нет, в Англии, конечно, можно найти суп, но он совершенно не такой, как у меня на родине – на Украине. Да и выбор тут достаточно скудный. У них совершенно отсутствует культура супа и нет понятия «первое, второе, третье и компот». У них здесь вообще нет жидких блюд, одни фиш-энд-чипс да ready meals. Думаю, если бы англичане хоть один раз попробовали настоящий суп, им бы точно понравилось. Еще чего очень не хватает, так это хлеба. Это еще одно упущение англичан. Тут в магазин приходишь, и выбрать совсем нечего. Точнее, выбрать-то можно, только вот любые мучные изделия безвкусные. Не хватает также кондитерских изделий – булочек, печенья.

Елена, 35 лет

Чего мне не хватает в Великобритании, так это качественных культурных мероприятий. Да, безусловно, есть русские газеты и журналы, которые проводят разные вечеринки и встречи, но это привилегия жителей столицы. А что делать тем, кто живет в маленьких городах и у кого нет возможности часто ездить в Лондон? Помню, на родине мы с подругами постоянно куда-то ходили: то театры, то концерты русских исполнителей, то выставки русских художников, а как переехала, все это закончилось. Да, до пандемии в Лондон приезжали отечественные группы, а в галереях проходили выставки, посвященные русским историческим событиям, таким как, например, Октябрьская революция, но это было только в столице. Театров не хватает – именно наших, русскоязычных постановок.

Денис, 29 лет

Я очень скучаю по открытости и гостеприимству наших соотечественников в Украине. У меня на родине принято считать, что твои друзья – это часть семьи, которых ты всегда готов приютить, накормить и обогреть. Как говорится, приходите в мой дом, мои двери открыты. Если что-то случилось, мы всегда готовы помочь, отменить все свои дела и быть рядом. Как только к нам приходят гости, для них сразу же накрыт стол, с огромным количеством еды и разных вкусностей. Если нужно остаться с ночевкой – пожалуйста, у меня на родине даже не думают, что это может создать какие-то неудобства.

У англичан все по-другому: они более закрытые, на семейные торжества друзей редко приглашают, помощь просто так не предложат. Мол, мой дом – моя крепость. Не знаю, почему у них так сложилось, но да, родного гостеприимства и открытости мне здесь очень не хватает.

Любовь, 33 года

Мне очень не хватает русских салонов красоты или парикмахерских. Приходится искать наших соотечественниц, которые раньше работали в индустрии красоты. У них за приемлемые деньги можно и маникюр хороший сделать, и стрижку тоже. Знаю, что и сами англичанки порой к нашим девочкам ходят: русская индустрия красоты очень востребована. У меня на родине можно в любой салон прийти и остаться довольной результатом, в Англии же каждый раз приходится очень тщательно выбирать мастера, чтобы не прогадать.

В больших городах, таких как Лондон, например, есть, конечно, русские мастера, но, сами понимаете, ехать три часа на поезде ради укладки или френча не всегда удобно. Поэтому приходится либо соотечественниц по группам искать, либо самому учиться делать маникюр или стричь волосы. Этому, кстати, думаю, многие за локдаун научились. Теперь мы на все руки мастера.

Анна, 50 лет

Не поверите, но я очень скучаю по русской зиме – с морозами, валенками, ушанками и настоящим белым снегом. Мне кажется, в этом есть своя прелесть. Помню, когда в Англии снег выпал, я радовалась как ребенок, воспоминания из детства нахлынули… Многие, правда, меня не понимают: отлично, снега нет, живи и радуйся – но мне его все равно очень не хватает. Особенно когда солнце на улице – красота! А в Англии всегда пасмурно и нет этой настоящей русской сказки-зимы. Да и Новый год: как его без снега праздновать?

Николай, 14 лет

В России мне очень нравились поездки на дачу. Это не то же самое, что наш крошечный садик в Лондоне. Огромный старый сад, рядом темный хвойный лес (правда, по комарам я не скучаю совсем), воздух пахнет как-то иначе, чем в городе.

А еще не хватает ощущения простора: в России – огромные широкие дороги, бескрайние поля, небо высокое. В Англии все немного кукольное, огороженное, аккуратное. Это и радует глаз, и надоедает!

Подготовила Мария Кулик

А по чему скучаете за границей вы, дорогие читатели? по определенным продуктам и блюдам;

по природе родного края;

по магазинам и услугам, которые есть только на родине;

ни по чему не скучаю, все прекрасно;

одним словом не опишешь, оставлю подробный комментарий. View Results