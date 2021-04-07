Эпидемия безработицы

Британский рынок труда понес огромные потери из-за пандемии коронавируса. Сотни мелких компаний прекратили существование, а большие корпорации сократили тысячи рабочих мест. Оставшимся без источника дохода жителям Соединенного Королевства пришлось нелегко, и невозможность найти работу в условиях пандемии негативно повлияла на их психическое здоровье. Программа поддержки рабочих мест Job Retention Scheme стала спасением для экономики и благосостояния граждан, однако государство не может бесконечно оказывать финансовую поддержку бизнесу.

Как изменился рынок труда за этот год и что прогнозируют эксперты? Давайте посмотрим.

Магазины, самолеты, рестораны

Список наиболее пострадавших отраслей возглавил непродовольственный ретейл, сообщает Sky News. По подсчетам аналитиков, пандемия повлекла за собой сокращение более 43 тыс. рабочих мест в секторе. Такие известные бренды, как Marks&Spencer, Debenhams, Boots и John Lewis, провели жесткую реструктуризацию персонала. Руководство Marks&Spencer, в частности, приняло решение сократить более 8 тыс. человек. Некоторые не смогли справиться с последствиями локдауна: ретейлеры Oasis и Warehouse объявили о закрытии всех физических магазинов, но в последний момент были спасены гигантом онлайн-торговли Boohoo от окончательного исчезновения.

На втором месте находится авиаиндустрия. Закрытие границ между странами и запрет полетов оставили без работы пилотов, стюардов, грузчиков и иных работников аэропортов. Самым большим потрясением для британской экономики стало сокращение 12 тыс. рабочих мест в British Airways. Некоторые аналитики не включили в общую статистику потери авиакомпании Flybe, которая перед самым началом карантина в 2020 году сократила более 2 тыс. человек. Однако, по словам ее представителей, именно пандемия коронавируса стала последней каплей, после которой Flybe перешла под внешнее управление. С марта 2020 года по март 2021 года авиаиндустрия потеряла 37 тыс. рабочих мест.

Замыкает тройку сектор общественного питания, где сильнее всего пострадали Pizza Express и Pret. Еще одним непростым днем для рынка труда стало 1 июля 2020 года – тогда SSP Group, управляющая сетями Ritazza и Upper Crust, ретейлеры Arcadia и Harrods, финансовая компания Virgin Money и консалтинговое агентство Accenture объявили о суммарном сокращении более 7 тыс. рабочих мест.

Опубликованные Национальной статистической службой (ONS) цифры показывают, что количество сотрудников, указанных в ведомостях по заработной плате, уменьшилось на 693 тыс. с февраля 2020 года по январь 2021 года. За каждым из этих сокращений стоит история реального человека – с его переживаниями и бесплодными попытками найти источник заработка во время национального кризиса.

И млад, и стар

Своего пика безработица достигла во второй половине прошлого года, превысив уровень 5,1%. В 2011 году из-за экономического кризиса она поднималась до 8%, в начале 1990-х годов – до 10%, а в злополучном 1984 году, с его забастовками и кризисом угольной промышленности, – до 12%. По сравнению с этими событиями пандемия коронавируса оказала довольно слабое влияние на рынок труда, но вместе с тем она лишила Великобританию ее главного экономического достижения – до начала эпидемии уровень безработицы снизился до рекордных 4%, а рост заработной платы начал обгонять инфляцию.

На конец марта 2021 года без работы находятся 1,7 млн британцев. Судя по числу претендующих на пособие человек, большие проблемы с трудоустройством испытывают такие города, как Блэкпул, Танет, Бирмингем, Вулвергемптон, Мидлсбро, а также лондонские боро Харинги и Баркинг и Дагенем. С сентября по ноябрь 2020 года в британской столице наблюдался самый высокий уровень безработицы – 6,5% (при среднем значении по стране 5%). По данным ONS, в марте 2021 года 885 тыс. жителей Лондона, почти 10% от общего населения города, полагались на программу Job Retention Scheme.

В феврале 2021 года 2,7 млн человек обращались либо за пособием по безработице (Jobseeker’s Allowance), либо за пособием по программе Universal Credit. Для сравнения: в марте 2020 года количество людей на пособии составляло 1,4 млн.

Пандемия лишила молодых людей возможности начать карьеру. Две трети сокращений приходятся на возрастную категорию от 16 до 24 лет. При этом 74% из них ищут новую работу уже более полугода, сообщает The Guardian. Аналитики благотворительной организации National Youth Agency (NYA) подсчитали: для того чтобы вернуться к допандемийному уровню занятости к октябрю 2021 года, государство должно создавать до тысячи рабочих мест в день. «Правительство должно быть честным с молодежью. Сейчас у них нет возможности создать достаточно рабочих мест, – утверждает исполнительный директор NYA Ли Миддлтон, исполнительный директор Национального агентства по делам молодежи. – Мы опасаемся, что без согласованных действий со стороны правительства безработица среди молодежи может вырасти до 1 млн человек после окончания программы furlough».

Авторы исследования признают наличие государственной программы Kickstart, которая оплачивает работодателям трудоустройство молодых людей и стажеров, однако утверждают, что ее одной недостаточно для исправления нынешнего положения дел. Подобные схемы рассчитаны на большие города, где количество вакансий растет быстрее, чем в провинции, а развитая транспортная сеть позволяет добраться до любого места работы в пределах пары часов. Районы страны с высоким уровнем материальной депривации и плохим транспортным сообщением не смогут конкурировать с мегаполисами, что приведет к еще большему социальному расслоению.

Магистрант Городского университета Манчестера (Manchester Metropolitan University) Шаник сказала BBC, что с момента окончания бакалавриата в 2020 году откликнулась на около ста вакансий, отправив свое резюме, предварительно отредактированное под нужды компаний, но тщетно. Масла в огонь добавляет тот факт, что работы в ее любимой сфере маркетинга по-прежнему мало, а скоро на вакансии будут претендовать выпускники не только 2020, но и 2021 года.

Безработица ударила и по другой возрастной категории – людям старше 50 лет. До пандемии они составляли около трети от общего числа трудоустроенных граждан (10,7 млн человек), пишет The Guardian. Около 100 тыс. из них лишились источника заработка за 2020–2021 годы. 67-летнюю машинистку Сюзи Ладлоу из Хоршема в Западном Сассексе уволили в октябре, и с тех пор она не может найти работу. Поиски осложняются тем, что из-за астмы она относится к категории граждан, наиболее уязвимых для коронавируса. Сюзи отправила резюме на более чем семьдесят вакансий, но получила ответ только от пятерых работодателей. Они сообщили об успешно пройденном первом этапе собеседования и более не выходили на связь.

Одна ливерпульская семья полностью осталась без работы. Проработавшие всю жизнь в ретейле Майкл и Карен и их дочь Элизабет, которая устраивалась на подработку барменом, были вынуждены смириться с текущим положением дел. Карен уже не уверена, сможет ли найти подходящую вакансию, а конкурировать с молодежью становится все сложнее. Майкл с июля 2020 года активно рассылает резюме, но никто так и не решился принять его на работу. Рассказывая о своей истории BBC, семья бодрится на камеру, но особого оптимизма не излучает, как и десятки других безработных в Британии…

Неуверенность в завтрашнем дне

По данным опроса британской благотворительной организации Mental Health Foundation, 70% взрослого населения Великобритании считают, что безработица негативно сказывается на психическом здоровье. Увольнение не прошло для них бесследно: 45% называют лишение работы ощутимой потерей в жизни, еще 25% сравнивают это с травмой. Более 25% рассказали, что не чувствовали должного уровня поддержки со стороны государства. Всего в опросе организации приняли участие 3,8 тыс. человек в возрасте от 16 до 64 лет.

В ходе опроса специалисты пришли к понятному, но от того не менее печальному выводу: чем больше человек зарабатывал до пандемии, тем больше у него уверенности в завтрашнем дне. Только 21% респондентов с высоким уровнем дохода беспокоились, что не смогут найти работу после неожиданного сокращения. При этом 42% граждан с небольшим заработком чувствовали себя крайне незащищенными.

Исполнительный директор Mental Health Foundation Марк Роуленд считает, что беспокойство можно было бы частично снять, если бы правительство и местные власти проявили больше участия: подняли пособия до реального прожиточного уровня, помогли людям с небольшим доходом избежать бытовых долгов перед поставщиками энергии и рассказали о специалистах и организациях, занимающихся поддержкой психического здоровья.

Когда все вернется на круги своя?

Последние официальные данные от ONS показывают неоднозначную картину. С одной стороны, средний заработок британцев увеличился на 4,2%, а общее число трудоустроенных в феврале 2021 года выросло на 68 тыс. человек. С другой стороны, количество рабочих часов уменьшилось с начала пандемии и не спешит расти обратно, а число вакансий в этом году на 27% меньше, чем в прошлом.

Вакцинация населения и замаячившая на горизонте перспектива полного открытия экономики вселяют надежду на оживление рынка труда, но многие предприятия едва выдержали три полноценных карантина и в ближайшее время не готовы расширять штат. Аналитики Банка Англии считают, что с окончанием программы Job Retention Scheme экономику страны ждет очередное падение, а по итогам 2021 года безработица может достичь 7,75%. Управление бюджетной ответственности (OBR) дает более оптимистичный прогноз – уровень безработицы в 6,5% (2,2 млн безработных) к концу этого года и быстрый рост экономики в начале 2022 года.

И те, и другие сходятся в одном: еще один полный локдаун погрузит страну в глубочайшую рецессию, от которой она вряд ли оправится за ближайшие несколько лет. И кажется, их частично поддерживает главный врач Англии Крис Уитти. Недавно, пишет City A.M., он заявил, что карантины уйдут в прошлое после 21 июня, а страна научится жить с коронавирусом так же, как живет с сезонными волнами гриппа. Ну что же, будем надеяться на это!