﻿﻿﻿﻿﻿

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали первый проект для Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали первый проект для Netflix
Фото:instagram.com/sussexroyal

Они станут продюсерами документального фильма о соревнованиях Invictus Games

Стали известны детали первого проекта принца Гарри и его супруги Меган для стримингового сервиса Netflix, сообщает  The Guardian. Общественная организация Archewell, которую учредила пара, выступит продюсером многосерийного документального фильма «Сердце непобежденных» (Heart of Invictus).

Картина расскажет о международных соревнованиях Invictus Games, которые учредил принц Гарри в 2014 году. В них участвуют бывшие и действующие военнослужащие, ставшие инвалидами. Следующие мероприятия должны пройти в 2022 году в Гааге. В проекте также примут участие режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара.

В интервью с телеведущей Опрой Уинфри принц Гарри рассказал, что никогда не задумывался о создании контента для Netflix и Spotify. Однако после лишения финансовой поддержки со стороны королевской семьи ему пришлось найти новый источник дохода. «Мне необходимо зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить охрану своей семьи»,  – добавил принц. Однако газета The Daily Telegraph заявила, что пара уже в 2019 году обсуждала создание контента для сервиса Quibi.

profile-sample2
Британцам до 30 лет не рекомендуют прививаться вакциной AstraZeneca
07-04-2021
profile-sample2
Вакцины: ответы на ваши вопросы
07-04-2021
profile-sample2
Адвокат Юлия Барнс – о пандемии, бизнесе и увольнениях
07-04-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.