Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали первый проект для Netflix

Они станут продюсерами документального фильма о соревнованиях Invictus Games

Стали известны детали первого проекта принца Гарри и его супруги Меган для стримингового сервиса Netflix, сообщает The Guardian. Общественная организация Archewell, которую учредила пара, выступит продюсером многосерийного документального фильма «Сердце непобежденных» (Heart of Invictus).

Картина расскажет о международных соревнованиях Invictus Games, которые учредил принц Гарри в 2014 году. В них участвуют бывшие и действующие военнослужащие, ставшие инвалидами. Следующие мероприятия должны пройти в 2022 году в Гааге. В проекте также примут участие режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара.

В интервью с телеведущей Опрой Уинфри принц Гарри рассказал, что никогда не задумывался о создании контента для Netflix и Spotify. Однако после лишения финансовой поддержки со стороны королевской семьи ему пришлось найти новый источник дохода. «Мне необходимо зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить охрану своей семьи», – добавил принц. Однако газета The Daily Telegraph заявила, что пара уже в 2019 году обсуждала создание контента для сервиса Quibi.