Ключ к выходу из локдауна

Мытье рук, ношение масок, соблюдение дистанции и проветривание помогут быстрее выйти из карантина

Несмотря на снижение смертности от COVID-19 и расширение программы вакцинации, нам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности. Примерно каждый третий зараженный переносит коронавирус бессимптомно и может случайно заразить других.

29 марта в Англии были ослаблены некоторые коронавирусные ограничения: людям из разных домохозяйств разрешили собираться на улице группами до шести человек. Открылись теннисные корты, баскетбольные площадки и бассейны под открытым небом. Но в помещении смогут встречаться только члены одного домохозяйства. Считается, что риск заражения коронавирусом на свежем воздухе значительно ниже.

Тем не менее любые встречи с родными и друзьями сопряжены с риском распространения инфекции, поэтому людям рекомендуется мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мы все должны сохранять бдительность, насколько это возможно, чтобы суметь защитить себя и своих близких. Придерживаясь правил и работая сообща, мы сможем остановить распространение вируса к тому моменту, как на улице потеплеет, а ограничения будут сняты.

Основные способы распространения коронавируса

Подхватить вирус можно, находясь на близком расстоянии от инфицированного, – через капли, образующиеся при кашле, чихании и разговоре. Эти капли могут оседать на предметах и поверхностях, поэтому при прикосновении к ним вы тоже рискуете получить инфекцию. Микрочастицы с вирусом какое-то время держатся в воздухе – заболеть COVID-19 возможно, просто вдохнув его.

Специалисты самого разного профиля рассказывают, как можно снизить риск распространения коронавируса.

Доктор Шон Фитцджеральд, директор Центра восстановления климата при Кембриджском университете, научный сотрудник Гертон-колледжа, член правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям

Доктор Шон Фитцджеральд исследует циркуляцию воздуха в помещениях и направления воздушных потоков. По его словам, проветривать комнату действительно полезно, а риск заражения коронавирусом значительно снижается при пребывании на свежем воздухе. Открывать окна он рекомендует дважды: перед приходом человека (для улучшения качества воздуха) и после его ухода, чтобы дать вирусу выветриться.

«Благодаря постоянному движению воздуха концентрация аэрозольных микрочастиц вируса на улице значительно ниже, чем в помещении. А значит, шансы заболеть гораздо меньше, особенно если вы находитесь на расстоянии двух и более метров от других людей», – объясняет он. Кроме того, на улице у человека меньше шансов коснуться предмета или поверхности, на которых находятся микрокапли от кашля инфицированного человека. Например, даже если они попали на кнопку светофора, они могут быть смыты дождем или испариться при теплой солнечной погоде. Тем не менее ученый призывает не расслабляться: «Если вы находитесь в автобусе, где можно открыть окна, то обязательно откройте их. Но не забывайте, что после прикосновения к любым поверхностям нельзя касаться руками лица, глаз и рта. Носите маски, чтобы избежать распространения вируса».

Постепенное ослабление ограничений можно сравнить с тем, как мы открываем кран, – медленно, чтобы регулировать поток воды: «Именно поэтому все происходит постепенно. Мы пробуем что-нибудь сделать, ждем пять недель и собираем информацию, прежде чем принимать решение». По мнению доктора Фитцджеральда, людям важно понять, что они соблюдают правила локдауна для самих себя и собственного благополучия. Своим студентам в Кембриджском университете он советует: «Чем лучше мы будем соблюдать правила, тем быстрее снизится число заражений. Мы сможем выбраться из этого беспорядка и вернуться к нормальному функционированию общества».

Профессор Брук Роджерс, офицер ордена Британской империи, профессор поведенческих наук и безопасности жизнедеятельности в Королевском колледже Лондона

Британское общество справляется с пандемией и ее последствиями лучше, чем ожидалось, утверждает профессор Роджерс. «Наш предыдущий опыт говорил, что все будет происходить как в голливудских фильмах: все паникуют, никто не знает, что делать, а система рушится, – говорит она. – Однако приверженность обеспечению безопасности оказалась действительно на высоком уровне. Я думаю, в людях проснулся командный дух».

Пока пандемия коронавируса не ушла полностью, любое послабление создает риск новых заражений. Однако постоянно продлевать карантин тоже рискованно, поскольку многие люди чувствуют себя изолированными, одинокими и испытывают недостаток общения. Главное, утверждает профессор Роджерс, минимизировать эти риски – например, задать себе пару вопросов перед встречей с друзьями и родными. «Если вы хотите встретиться с кем-то, подумайте: вымыли ли вы руки? Закрываете ли лицо маской при близком контакте с человеком? На достаточном ли расстоянии друг от друга находитесь и достаточно ли вам свежего воздуха?» – говорит профессор.

Она уверена, что какие-то правила поведения останутся с нами на всю жизнь, и это можно считать положительным изменением. К примеру, уже доказано, что частое мытье рук снижает риск заражения многими инфекциями. Что касается самой Брук Роджерс, то она пока продолжит носить маску в общественных местах. «Скорее всего, я буду надевать ее в наземных поездах, метро и автобусах. Не только для себя, но и ради других, поскольку некоторые могут быть не вакцинированы, – объясняет ученая. – Очень надеюсь, что все, кому можно привиться, сделают это в ближайшее время, чтобы защитить других».

Вакцинация позволит людям увидеться друг с другом в ближайшее время, уверена профессор: «Я так радуюсь, когда слышу, что кому-то из друзей или членов семьи сделали прививку. Это обезопасит их самих, меня, всех нас. Разумеется, часть населения еще не получила вакцины, поэтому нам всем нужно немного подождать – месяц, полгода или год. Не думаю, что ограничения останутся с нами больше чем на год. По крайней мере, надеюсь на это».

Профессор Роджерс также надеется, что люди смогут принять циклический характер пандемических всплесков. Количество заражений повышается и понижается снова, поэтому лучшим способом выхода из карантина будет соблюдение разработанных медицинскими экспертами правил. В этом случае с каждым днем мы будем все отчетливее видеть, что жизнь возвращается в нормальное русло. «Я часто сравниваю пандемию с марафоном. Если вы смотрите подобные соревнования, то знаете, что на протяжении маршрута людям дают возможность подкрепиться и освежиться. Для успешного завершения необходимо настроиться на длительный забег. Если вы прищуритесь, то увидите толпу возле финишной ленты, однако до нее еще довольно далеко. Нам нужно сконцентрироваться и держаться вместе, пока мы не порвем финишную ленточку».

Профессор Тим Шарп, заведующий кафедрой архитектуры в университете Стратклайда, член правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям

Профессор Тим Шарп согласен с профессором Роджерс, однако он сравнивает пандемию не с марафоном, а с путешествием, до конца которого нам всем надо продержаться. Угроза вируса будет уменьшаться по мере развертывания программы вакцинации, которая проходит в Соединенном Королевстве быстрыми темпами.

Ученый объясняет, что риск заразиться коронавирусом в помещении довольно высок: мельчайшие аэрозольные частицы слюны, образующиеся при разговоре, имеют свойство накапливаться в воздухе, и чем хуже помещение вентилируется, тем больше у человека шанс их вдохнуть. Разумеется, если на улице холодно, не нужно держать окна открытыми – достаточно проветрить помещение. «Многие дома очень герметичны, что хорошо для поддержания тепла, но плохо с точки зрения циркуляции воздуха. Если кто-то закурит у вас дома, вы откроете окна, чтобы дать дыму выйти. Кроме того, очень важно, чтобы люди не стеснялись поднимать вопрос о вентиляции помещения на работе», – говорит профессор Шарп.

Он также напоминает важность соблюдения социальной дистанции. Чем больше людей собирается вместе, тем выше риск распространения COVID-19, особенно если они находятся в близком контакте друг с другом. Именно поэтому болельщикам пока нельзя собираться на стадионах. «Они кричат, скандируют, поют, тем самым повышая содержание вирусных частиц в воздухе, – объясняет Шарп. – Посещение общественных туалетов и столовых во время таких мероприятий является дополнительным фактором заражения».

Постепенное ослабление коронавирусных ограничений окажет положительный эффект как на физическое, так и на психическое состояние людей. По мнению ученого, они с нетерпением ждали того момента, когда смогут встретиться с друзьями и потренироваться. Кто-то и вовсе решил начать заниматься спортом, а хорошая погода только усилит мотивацию. В этот момент главное – не забывать о правилах. «Вы начинаете разговаривать друг с другом после долгого перерыва, расслабляетесь, начинаете наклоняться друг к другу, чтобы лучше расслышать… Будьте внимательнее!» – наставляет профессор Шарп.

Узнать больше о вирусе и способах защиты от него можно на сайте gov.uk/coronavirus.