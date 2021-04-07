Как в Лондоне появился памятник Юрию Гагарину 

12 апреля 2021 года исполнится 60 лет со дня первого полета человека в космос

А десять лет назад весь мир отмечал 50-летие полета Юрия Гагарина, и 2011-й был объявлен российско-британским Годом космоса. Тогда Британию захлестнула волна празднований: выставки, встречи, обмен визитами, телемост с космонавтами, интересно работал интернет-проект «YuryGagarin50»… Год космоса, пожалуй, стал самым успешным примером сотрудничества двух стран за всю историю.

Без сомнения, самым ярким событием того года было открытие памятника Юрию Гагарину на улице The Mall, в самом центре Лондона.

Установка памятника – результат совместной работы Британского совета и Роскосмоса, но, как это часто бывает, началось все с личной инициативы и энтузиазма одного человека – Андреа Роуз, которая на тот момент работала директором департамента изобразительных искусств Британского совета.

«Англия» очень активно освещала хронику космического года. Из первых уст мы тогда и услышали эту невероятную историю – об идее, о поиске памятника, о людях, причастных к событию.

Как возникла идея поставить памятник

– Началось все около года назад. Елена Гагарина, будучи директором музеев Московского Кремля, обратилась с просьбой к Британскому совету – она хотела выставить некоторые монументальные скульптуры Генри Мура (Henry Moore) на территории Кремля. До этого выставок скульптур на открытом воздухе там не проводили. Я подумала, что хорошо бы взять не любую скульптуру Генри Мура, а ту, что находится в скверике около парламента вот уже почти сорок лет, сделать такой символический жест: от правительства Британии – правительству России.

И хотя скульптура требовала небольшой реставрации, вестминстерские власти согласились, но попросили на этом месте разместить что-то другое. Я подумала: в 2011 году будем отмечать 50-летие полета человека в космос – и как уместно будет поставить там Юрия Гагарина!

Экспозицию скульптур Мура по каким-то причинам в Кремле не поддержали, а вот моя идея привезти сюда статую Гагарина, напротив, не только осталась, но и вполне оформилась – все-таки такая важная дата, такое глобальное событие. Вот на этом этапе я и обратилась в Роскосмос, совершенно не предвидя их реакции. А реакция оказалась замечательная, их очень заинтересовал мой проект.

Как Андреа путешествовала по России в поисках памятника

– Надо сказать, что Роскосмос сразу предложил заказать новый памятник, но это совершенно не согласовывалось с моей идеей привезти в Англию что-то историческое – скажем так, из времен холодной войны. Все, что я увидела в Москве, не подходило: слишком большие, помпезные и тяжелые сооружения, их трудно было бы транспортировать в Лондон.

Без результата съездила в Калугу, в Гжатск (на родину космонавта), а поскольку я еще и изучала жизнь Гагарина, отправилась в городок Люберцы в Подмосковье, где он учился в ремесленном училище. Вот там-то, перед зданием училища, я и увидела небольшую, достаточно скромную скульптуру – как раз то, что надо. И главное, это был узнаваемый Гагарин, для британской публики это очень важный момент.

И в конце концов из двухсот предложенных вариантов памятника Британский совет остановился на нем: Гагарин в скафандре, со знаменитой на весь мир улыбкой, как бы шагает по орбите вокруг земного шара, правая рука устремлена вверх в приветственном жесте, левая – словно приготовлена для дружеского объятия.

Начались сложные переговоры, согласования… В итоге Люберцы все-таки не решились отдать памятник, хоть и на время. И опять выручил Роскосмос, предложив отлить точную копию и привезти ее в Лондон, при этом взять на себя все расходы, – такой вот подарок Британскому совету. Готовы были даже отлить в бронзе, но я решила строго придерживаться оригинала и настояла на сплаве алюминия и цинка. Мне кажется, этот материал более соответствует сегодняшнему дню: легкий, серебристый – материал XXI столетия.

Они с самого начала были замечательными партнерами. Благодаря их помощи и стали возможны все мои поездки по России, в том числе и на маленькое литейное производство, где отливали нашу копию, в двух часах езды от Ижевска. Литейный заводик оказался небольшим и достаточно простым, но как здорово была выполнена работа!

Поездка в Ижевск

– К поездке готовилась, много читала, знала, что будет интересно – ведь эти места были так долго закрыты для посещения иностранцев. С первой минуты, как села в поезд в Москве, все было в новинку: и широкая железнодорожная колея (в Англии гораздо уже), и сам спальный поезд (у нас таких вагонов практически нет – расстояния другие).

Прибываем в Ижевск. Ощущение, что все происходит не в реальной жизни и не со мной, а снимается кино: кремовое здание вокзала, звуки гимна Удмуртии, люди, спешащие вдоль заснеженной платформы. До сих пор не знаю, все ли поезда из Москвы встречают гимном, даже мелькнула нескромная мысль: а вдруг в честь меня? Какое-то прекрасное кино… И еще запомнила холод – такого я тоже никогда не испытывала, было минус 27 градусов!

Литейное производство находится в городе Чайковском. Когда вошли на территорию завода, я прямо ахнула: через заснеженный двор к нам навстречу шел серебристый Гагарин! Это был тот самый памятник, который мы выбрали в Люберцах! Трудно было поверить, что передо мной не оригинал, а копия: сходство поразительное.

По пути обратно в Ижевск поздно вечером, уже в темноте, заехали в Воткинск, на родину Чайковского, – кто знает, доведется ли еще побывать в этих краях? Я увидела очень милый, только что отреставрированный деревянный дом, где композитор провел детство. Интересно, что в советские времена нам говорили, будто Чайковский родился в Клину, в Московской области, – все по той же причине закрытости этой территории.

Посетителей не было, музей закрыт, экскурсоводы разошлись. Экскурсию для нас провел один из сотрудников – как же было интересно! Не покидало ощущение: ну почему только я вижу это чудо? Надо, обязательно надо сделать это место доступным для международного туризма. Уверена, желающих посетить родину великого композитора, известного во всех уголках мира, окажется много.

О поездке в Ижевск и Воткинск вспоминаю постоянно. Помню абсолютно каждого человека, начиная от проводников в поезде и кончая замечательной командой на заводе. Люди – вот что, наверное, главное во всех частях света, вот что делает нашу жизнь наполненной и счастливой.

Лондонский этап

– Вернулась счастливая и довольная, а дальше наступил достаточно трудный раунд переговоров с местными властями. Но если коротко, то в конце концов власти Вестминстера дали разрешение на установку памятника на один год, как мы и просили. Не могли не дать.

Правда, с местом определялись долго. Поскольку первые планы сделать обмен скульптур сорвались, я решила, что размещать Гагарина около парламента будет не совсем корректно, это может выглядеть слишком политическим шагом, а такого я меньше всего хотела. Подвиг Гагарина абсолютно вне политики, в памяти всех он навсегда остался просто героем, человеком мира.

Место, на котором в конце концов я решила остановиться, на улице The Mall, замечательно и символично во всех отношениях. Именно здесь, в Admiralty House, во время визита Гагарина в 1961-м его принимал премьер-министр Гарольд Макмиллан, именно по этой улице на автомобиле с номером YG-1 проехал Гагарин по пути в Букингемский дворец на ланч с королевой; а напротив другой символ – памятник величайшему британскому первооткрывателю земель и морей, капитану Джеймсу Куку.

В июле 2011-го при огромном стечении гостей, включая и дочь космонавта Елену Гагарину, памятник был торжественно открыт. Какой же это был счастливый день!

О визите Гагарина в Лондон

– Я изучила много материалов, в том числе и правительственных документов, о визите Гагарина в Лондон. Это был настоящий триумф. Британское правительство в какой-то степени даже было озабочено тем, с каким энтузиазмом народ приветствовал Гагарина. Как раз в то время шли переговоры о разделении управления Берлином, и правительство боялось, что такой горячий прием советского героя союзники могут расценить как наши симпатии коммунизму.

Интересно, что Гагарина пригласило не правительство, а профсоюз литейщиков из Манчестера – именно по этой специальности он окончил люберецкое училище. Только увидев, как народ встречает Гагарина, правительство проявило интерес: Гагарина принял премьер-министр, королева пригласила его на ланч.

Народ ликовал – Гагарин абсолютно очаровал публику. Улицы заполнены: всем хотелось выразить свою любовь, похлопать молодого майора по плечу, пожать руку, поймать его лучезарную улыбку… Англичане восхищались его подвигом и совершенно попали под обаяние этого человека, были тронуты его скромностью и естественностью. Люди очень четко представляли себе разницу между достижениями молодого героя и советским истеблишментом.

Он вел себя безукоризненно. Если перечитать его интервью во время визита, еще раз можно убедиться, насколько цельным человеком он был, с какой легкостью и мудростью он отвечал на вопросы, как он любил общаться с простым народом.

Мы к этой дате выпустили книгу о Гагарине, и там есть целый раздел, посвященный его визиту и реакции правительства.

Послесловие. Гагарин простоял на улице The Mall чуть более двух лет и переехал на постоянное место, в Гринвич. «Отец мечтал о небе, но там всегда думал о доме. Сегодня он нашел замечательный дом в Гринвиче», – сказала на открытии памятника на новом месте дочь космонавта Елена Гагарина. Его домом стал уютный и красивый внутренний дворик одного из старейших зданий Гринвичской обсерватории. И лучшее место трудно было бы найти. Гринвичская обсерватория, возвышающаяся над берегом Темзы, всегда была и навсегда останется связанной с первооткрывателями – здесь составлены первые точные звездные карты, отсюда отправлялись первые исследователи, сделавшие Британию на многие годы владычицей морей, здесь проходит нулевой меридиан. Гагарин стал еще одним символом Гринвича. А место вокруг памятника теперь называется Gagarin Terrace. Вот такой получился замечательный подарок от Роскосмоса британскому народу.

Ижевский скульптор Павел Медведев о создании копии памятника:

– Делать копию не проще, чем создавать новую скульптуру. Требования английской стороны были очень жесткими: копия должна повторять оригинал в мельчайших деталях. Надо было максимально повторить поверхность, чтобы была видна рука мастера – скульптора Анатолия Новикова. Начали с работы по изучению фрагментов скульптуры в Люберцах. Московское предприятие «Альтаир» провело сложнейшую 3D-съемку памятника, причем снимать можно было только ночью. Днем шумы улицы создавали помехи для работы аппаратуры.

Затем изготовили модели для литья. Их качество приезжал оценивать прекрасный специалист – британский скульптор Дерек Пуллен. Он изучил модели, увидел первые образцы отливок из металла, понаблюдал за процессом отлива. Признаюсь, было приятно: Дерек дал высокую оценку и специалистам завода, и мне как скульптору.

Подготовила Надежда Кидд