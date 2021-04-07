Ученики средней школы продолжат носить маски после возвращения с каникул

Об этом заявил министр образования Гэвин Уильямсон

Ученикам средней школы в Англии придется носить маски после возвращения с пасхальных каникул, пишет BBC. По словам министра образования Великобритании Гэвина Уильямсона, эта дополнительная мера предосторожности поможет снизить риск передачи инфекции.

В официальном руководстве министерства образования говорится, что ношение масок в классах и школьных коридорах могут отменить на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений, который начнется 17 мая.

Генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей (ASCL) Джефф Бартон заявил, что не будет оспаривать решение ведомства. Тем не менее, он считает, что носить маски в школах нужно только в условиях крайней необходимости. «Это не идеальное решение, поскольку в ряде случаев оно осложняет учебный процесс», – добавил Бартон.

С ним не согласен генеральный секретарь профсоюза учителей NASUWT Патрик Роуч. Он уверен, что преждевременное снятие ограничений расслабит учеников и родителей, хотя на самом деле угроза заражения COVID-19 все еще актуальна.