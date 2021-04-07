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В Уэльсе начали применять вакцину Moderna

В Уэльсе начали применять вакцину Moderna
Фото:123rf.com

Первой ее получила 24-летняя Эль Тейлор

В Великобритании начали использовать третью вакцину против коронавируса, разработанную американской компанией Moderna, пишет BBC. Пока новый препарат применяют только в Уэльсе, а первой его получила 24-летняя Эль Тейлор. Девушка учится в колледже и ухаживает за своей бабушкой. «Я очень взволнована и счастлива, – рассказала Эль журналистам. – Мне нужно было вакцинироваться, чтобы заботиться о бабушке. Она уже получила первую дозу своей вакцины, а в субботу пойдет на второй укол».

Великобритания заказала 17 млн доз вакцины Moderna – этого достаточно для прививки 8,5 млн человек. Шотландия получила первую партию препарата 5 апреля, а в Англии ее начнут использовать в ближайшие дни, заявил министр по делам малого бизнеса Пол Скалли.

Moderna работает по такому же принципу, что и препараты Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca: две дозы вводятся пациенту с интервалом в несколько недель. Эффективность этой вакцины составляет 94,1%, серьезных побочных эффектов у нее не выявлено. После первой инъекции может возникнуть боль в месте укола, после второй – головная и мышечная боль, чувство усталости.

5,4 млн жителей Великобритании вакцинировались полностью, более 31 млн получили первую дозу.

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